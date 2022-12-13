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    Тренер Марокко рассказал, кто будет персонально опекать Мбаппе в полуфинале ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги поделился ожиданиями от матча 1/2 финала ЧМ-2022 против Франции.

    «Хакими знает Мбаппе лучше, чем я.

    Мы не собираемся создавать план игры против Мбаппе. К сожалению, у Франции много хороших игроков, в том числе Гризманн. Но Хакими – чемпион, поэтому я не переживаю об этом», – сказал Реграги.

    • Франция и Марокко сыграют в среду, 14 декабря.
    • Начало – в 22:00 мск.

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    Источник: RMC Sport

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