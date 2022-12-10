Игроки Марокко качали тренера Реграги после выхода в полуфинал ЧМ-2022

Футболисты сборной Марокко эмоционально встретили победу над Португалией в 1/4 финала чемпионата мира-2022 (1:0).
Игроки качали своего главного тренера Валида Реграги.
- Единственный гол в ворота Португалии забил Юссеф Эн-Несири.
- Реграги принял команду в этом году.
- В 1/2 финала Марокко сыграет либо с Англией, либо с Францией.
Фото: LAURENCE GRIFFITHS/GETTY IMAGES.
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Источник: «Бомбардир»