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    Игроки Марокко качали тренера Реграги после выхода в полуфинал ЧМ-2022

    Футболисты сборной Марокко эмоционально встретили победу над Португалией в 1/4 финала чемпионата мира-2022 (1:0).

    Игроки качали своего главного тренера Валида Реграги.

    • Единственный гол в ворота Португалии забил Юссеф Эн-Несири.
    • Реграги принял команду в этом году.
    • В 1/2 финала Марокко сыграет либо с Англией, либо с Францией.

    Фото: LAURENCE GRIFFITHS/GETTY IMAGES.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3201

      Ziklop 45 минут назад

      это они так подвиг Греции повторят и станут чемпионами.

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      Рейтинг: +9636

      САДЫЧОК 54 минуты назад

      В , это время Черчесов говорит , что , он вообще такую Марокко выиграл бы 3-0 !
      Где , эти фуфелы , которые превозносили Бразилию , Португалию , Испанию...

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