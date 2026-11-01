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МЛС 2026
Команды
Сиэтл
Брайан Шметцер
Статистика
Брайан Шметцер - статистика
Сиэтл
США
18 августа 1962 (64)
Тренер
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 30 тур
Даллас
1 : 0
15.10.2026
Сиэтл
США. МЛС, 29 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 3
11.10.2026
Сиэтл
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
Клубный чемпионат мира 2025
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Клубный чемпионат мира 2022
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Команда
И
В
П
Н
Сиэтл
4
3
1
0
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Сиэтл
3 : 1
16.04.2026
Тигрес УАНЛ
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Тигрес УАНЛ
2 : 0
09.04.2026
Сиэтл
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Сиэтл
2 : 1
19.03.2026
Ванкувер Уайткепс
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
0 : 3
13.03.2026
Сиэтл
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00:56
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