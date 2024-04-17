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    «Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025

    «Атлетико», несмотря на вылет в 1/4 финала Лиги чемпионов от дортмундской «Боруссии», квалифицировался на клубный чемпионат мира-2025. Испанская команда занимает 10-е место в рейтинге УЕФА за последние 4 года.

    Ее могла обойти «Барселона», которая занимает в рейтинге 12-ю позицию. Однако каталонцы также вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала и утратили эту возможность.

    Всего на клубном чемпионате мира выступит 12 команд из Европы и 11 из них уже определены. Это «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Интер», «Порту», «Бенфика», «Боруссия» Д, «Ювентус» и «Атлетико».

    В отборе действует ограничение – попасть на турнир могут не более двух команд от страны за исключением случаев, когда три и более команд от одной страны выиграют Лигу чемпионов (или соответствующий турнир для другого континента) за четырехлетний период отбора.

    С учетом этого, следующая путевка на турнир от Европы по рейтингу достанется австрийскому «Ред Булл Зальцбург». Этого не произойдет только в случае победы «Арсенала» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов – тогда место достанется лондонцам.

    От других континентов на турнир уже отобрались «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Урава Рэд Даймондс» (Япония), «Аль-Ахли» (Египет), «Видад» (Марокко), «Монтеррей», «Леон» (оба – Мексика), «Сиэтл Саундерз» (США), «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе» (все – Бразилия) и «Окленд Сити» (Новая Зеландия).

    • Клубный чемпионат мира-2025 пройдет в США с 15 июня по 13 июля.
    • В нем примут участие 32 клуба.
    • Сообщалось, что за участие в турнире клубы будут получать по 50 миллионов евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (3)
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    530e
    1713334384
    Eсли делаете cтавки bets-info.ru
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    гууд
    1713337236
    Они сейчас вообще не где не нужны теперь. Главный актив то давно ушёл...
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    russkiisergei
    1713338154
    пусть и дальше кричат про Великих игроков перед каждым матчем!!!
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