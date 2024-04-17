«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025

«Атлетико», несмотря на вылет в 1/4 финала Лиги чемпионов от дортмундской «Боруссии», квалифицировался на клубный чемпионат мира-2025. Испанская команда занимает 10-е место в рейтинге УЕФА за последние 4 года.

Ее могла обойти «Барселона», которая занимает в рейтинге 12-ю позицию. Однако каталонцы также вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала и утратили эту возможность.

Всего на клубном чемпионате мира выступит 12 команд из Европы и 11 из них уже определены. Это «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Интер», «Порту», «Бенфика», «Боруссия» Д, «Ювентус» и «Атлетико».

В отборе действует ограничение – попасть на турнир могут не более двух команд от страны за исключением случаев, когда три и более команд от одной страны выиграют Лигу чемпионов (или соответствующий турнир для другого континента) за четырехлетний период отбора.

С учетом этого, следующая путевка на турнир от Европы по рейтингу достанется австрийскому «Ред Булл Зальцбург». Этого не произойдет только в случае победы «Арсенала» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов – тогда место достанется лондонцам.

От других континентов на турнир уже отобрались «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Урава Рэд Даймондс» (Япония), «Аль-Ахли» (Египет), «Видад» (Марокко), «Монтеррей», «Леон» (оба – Мексика), «Сиэтл Саундерз» (США), «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе» (все – Бразилия) и «Окленд Сити» (Новая Зеландия).