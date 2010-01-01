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МЛС 2026
Команды
Сиэтл
Результаты
€ 47,43 млн
Сиэтл - результаты матчей
Сиэтл
МЛС 2026
Стадион:
Люмен Филд
Сайт:
http://www.soundersfc.com
Тренер:
Брайан Шметцер
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США. МЛС. 2010
Товарищеские матчи. 2010
Товарищеские матчи. 2009
01.11 | 23:30
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
Сиэтл
29.10 | 05:30
Сиэтл
0 : 1
Динамо Хьюстон
25.10 | 05:30
Сан-Диего
2 : 2
Сиэтл
18.10 | 05:30
Сиэтл
1 : 1
Монреаль
15.10 | 03:30
Даллас
1 : 0
Сиэтл
11.10 | 02:30
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 3
Сиэтл
02.10 | 04:30
Сиэтл
2 : 1
Канзаc Сити
27.09 | 03:30
Сиэтл
3 : 1
Миннесота Юнайтед
24.09 | 04:30
Сиэтл
2 : 0
Реал Солт-Лейк
20.09 | 04:30
Колорадо
3 : 3
Сиэтл
13.09 | 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
Сиэтл
06.09 | 03:30
Сиэтл
0 : 0
Нью-Йорк Ред Буллз
29.08 | 23:30
Сиэтл
2 : 2
Чикаго Файр
23.08 | 02:30
Цинциннати
1 : 1
Сиэтл
20.08 | 04:30
Сиэтл
1 : 2
Остин
17.08 | 05:30
Сиэтл
0 : 2
Ванкувер Уайткепс
02.08 | 05:45
Портленд
2 : 1
Сиэтл
26.07 | 02:30
Филадельфия Юнион
1 : 0
Сиэтл
23.07 | 04:30
Остин
3 : 1
Сиэтл
17.07 | 05:30
Сиэтл
1 : 5
Портленд
25.05 | 04:15
Лос-Анджелес
1 : 0
Сиэтл
17.05 | 04:15
Сиэтл
0 : 2
Лос-Анджелес Гэлакси
14.05 | 04:30
Сиэтл
3 : 2
Сан-Хосе
10.05 | 05:30
Сиэтл
1 : 1
Сан-Диего
02.05 | 21:30
Канзаc Сити
1 : 1
Сиэтл
26.04 | 05:30
Сиэтл
2 : 1
Даллас
19.04 | 04:30
Сиэтл
4 : 1
Сент-Луис
05.04 | 03:30
Динамо Хьюстон
0 : 1
Сиэтл
22.03 | 21:30
Миннесота Юнайтед
0 : 0
Сиэтл
16.03 | 02:00
Сан-Хосе
0 : 1
Сиэтл
08.03 | 04:30
Сент-Луис
0 : 1
Сиэтл
01.03 | 03:30
Реал Солт-Лейк
2 : 1
Сиэтл
23.02 | 05:15
Сиэтл
2 : 0
Колорадо
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