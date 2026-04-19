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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Сент-Луис
Сиэтл - Сент-Луис: обзор матча 19 апреля 2026
Сиэтл
19.04.2026, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 8 тур
4 : 1
Завершен
Сент-Луис
22'
К. Рольдан
37'
К. Рольдан
49'
А. Русняк (П)
86'
О. Де Росарио
90+2'
Э. Левен
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Сент-Луис
Завершен
90'
+2
ГОЛ! 4:1!
Эдуард Левен
90'
+6'
89'
Замена
Эдуард Левен
️️️️➡️️
Марсель Хартель
ГОЛ! 4:0!
Осазе Де Росарио
Пас отдал
Хесус Феррейра
86'
81'
Замена
Brendan McSorley
️️️️➡️️
Конрад Валлем
Замена
Осазе Де Росарио
️️️️➡️️
Дэнни Мусовски
80'
63'
Замена
Sangbin Jeong
️️️️➡️️
Седрик Тойхерт
63'
Замена
Серхио Кордова
️️️️➡️️
Саймон Бечер
Замена
P. Kingston
️️️️➡️️
Алекс Рольдан
60'
Замена
Джордан Моррис
️️️️➡️️
Хассани Дотсон
53'
Замена
Хесус Феррейра
️️️️➡️️
Альберт Русняк
53'
Травма
Альберт Русняк
52'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Альберт Русняк
49'
Замена
Пол Ротрок
️️️️➡️️
Пол Арриола
46'
45'
+2'
ГОЛ! 2:0!
Кристиан Рольдан
Пас отдал
Альберт Русняк
37'
ГОЛ! 1:0!
Кристиан Рольдан
Пас отдал
Альберт Русняк
22'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сиэтл
26
Эндрю Томас
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
35
A. Lopez
ЦЗ
85
Калани Косса-Рьенци
ПЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
31
Хассани Дотсон
ЦП
7
Кристиан Рольдан
(К)
ЦП
37
Snyder Brunell
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
(К)
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
21
Данте Полвара
ОП
24
Даниэль Эдельман
ОП
17
Марсель Хартель
АП
6
Конрад Валлем
ПВ
8
C. Durkin
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
39
Stuart Hawkins
ЦЗ
33
Коди Бейкер
ПЗ
45
P. Kingston
ЦП
13
Джордан Моррис
ЛВ
14
Пол Ротрок
ЛФ
9
Хесус Феррейра
ЦФ
95
Осазе Де Росарио
ЦФ
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
4
Mamadou Fall
ЦЗ
27
Fallou Fall
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
10
Эдуард Левен
ЦП
28
Miguel Perez
ЦП
77
Sangbin Jeong
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
80
Brendan McSorley
ЦФ
4-4-1-1
26
Томас
5
Толо
85
Косса-Рьенци
35
16
Рольдан
31
Дотсон
37
11
Русняк
7
Рольдан
17
Арриола
19
Мусовски
2-2-2-4
1
Бюрки
32
Баумгартль
5
Макнотон
21
Полвара
24
Эдельман
6
Валлем
17
Хартель
11
Бечер
36
Тойхерт
20
8
16
Рольдан
45
45
16
Рольдан
31
Дотсон
13
Моррис
13
Моррис
31
Дотсон
17
Арриола
14
Ротрок
14
Ротрок
17
Арриола
11
Русняк
9
Феррейра
9
Феррейра
11
Русняк
19
Мусовски
95
Де Росарио
95
Де Росарио
19
Мусовски
14
Тотланд
14
Тотланд
17
Хартель
10
Левен
10
Левен
17
Хартель
36
Тойхерт
77
77
36
Тойхерт
11
Бечер
16
Кордова
16
Кордова
11
Бечер
6
Валлем
80
80
6
Валлем
Остались в запасе
Сиэтл
Сент-Луис
24
Штефан Фрай
ВР
39
Stuart Hawkins
ЦЗ
33
Коди Бейкер
ПЗ
Главный тренер
Брайан Шметцер
39
Benjamin Lundt
ВР
4
Mamadou Fall
ЦЗ
27
Fallou Fall
ЦЗ
28
Miguel Perez
ЦП
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Остались в запасе
24
Штефан Фрай
ВР
39
Stuart Hawkins
ЦЗ
33
Коди Бейкер
ПЗ
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
4
Mamadou Fall
ЦЗ
27
Fallou Fall
ЦЗ
28
Miguel Perez
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Сиэтл
Точно не сыграют
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
Ким Ки-Хи
ЦЗ
Райан Сейлор
ЦЗ
Педро де ла Вега
ПВ
Никола Петкович
ЦЗ
Сент-Луис
Точно не сыграют
Celio Martins
ЦП
Жазиель Ороско
ПЗ
Статистика матча Сиэтл - Сент-Луис
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
8
Нарушения
9
12
Офсайды
1
2
Количество передач
510
496
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.71
0.6
xGP (предотвращенные голы)
-0.71
-0.71
Информация о матче
Главный судья:
Крис Пенсо
Стадион:
Люмен Филд
Посещаемость:
30596
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Лос-Анджелес
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Сиэтл
0 : 2
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Сиэтл
3 : 2
14.05.2026
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Сент-Луис
3 : 0
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Остин
США. МЛС, 14 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 1
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