  МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»

МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»

Сегодня, 07:50

В матче регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» дома выиграл у «Сиэтл Саундерс» со счетом 3:1.

Нападающий хозяев Лионель Месси забил второй гол своей команды в игре, а также ассистировал Жорди Альбе в эпизоде с первым забитым мячом. Альба, в свою очередь, стал автором голевого паса на Месси. Третий мяч «цапель» Иэн Фрэй забил с передачи Родриго де Пауля.

На счету 38-летнего Месси стало 28 голов и 12 ассистов в 36 матчах за клуб в этом году.

В Восточной конференции «Интер Майами» занимает 5-е место с 49 очками после 27 матчей. «Сиэтл» идет 4-м на Западе с 45 очками после 29 встреч.

США. МЛС. 45 тур
Интер Майами - Сиэтл - 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 - Ж. Альба, 12; 2:0 - Л. Месси, 41; 3:0 - Я. Фрей, 52; 3:1 - О. Варгас, 69.
Источник: «Бомбардир»
