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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Сан-Диего
Сиэтл - Сан-Диего: обзор матча 10 мая 2026
Сиэтл
10.05.2026, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 12 тур
1 : 1
Ответный матч – 25.10.2026
Завершен
Сан-Диего
80'
Д. Мусовски
18'
М. Ингвартсен
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Сан-Диего
Завершен
90'
+5'
86'
Замена
️️️️➡️️
Luca Bombino
86'
Замена
Алехандро Альварадо
️️️️➡️️
David Vazquez
ГОЛ! 1:1!
Дэнни Мусовски
Пас отдал
Кристиан Рольдан
80'
78'
Желтая карточка
Oscar Verhoeven
75'
Желтая карточка
Алекс Майтен
74'
Замена
Алекс Майтен
️️️️➡️️
Амаль Пеллегрино
73'
Травма
Амаль Пеллегрино
Замена
A. Lopez
️️️️➡️️
Нуху Толо
65'
Травма
Нуху Толо
64'
Замена
P. Kingston
️️️️➡️️
Калани Косса-Рьенци
63'
Замена
Дэнни Мусовски
️️️️➡️️
Snyder Brunell
63'
Желтая карточка
Кристиан Рольдан
57'
Желтая карточка
Snyder Brunell
56'
Желтая карточка
Хесус Феррейра
51'
45'
+2'
18'
ГОЛ! 0:1!
Маркус Ингвартсен
Пас отдал
Онни Валакари
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сиэтл
26
Эндрю Томас
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
85
Калани Косса-Рьенци
ПЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
37
Snyder Brunell
ЦП
7
Кристиан Рольдан
(К)
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
13
Джордан Моррис
ЛВ
14
Пол Ротрок
ЛФ
9
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Сан-Диего
18
Duran Ferree
ВР
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
26
Ману Дуа
ЦЗ
27
Luca Bombino
ЦЗ
33
Oscar Verhoeven
ЦЗ
8
Онни Валакари
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
19
David Vazquez
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
10
Андерс Дрейер
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Главный тренер
Мики Варас
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
35
A. Lopez
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
45
P. Kingston
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
90
Sebastian Gomez
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
95
Осазе Де Росарио
ЦФ
Сан-Диего
98
Jacob Jackson
ВР
5
Kieran Sargeant
ЦЗ
22
W. Eisner
ЦЗ
25
Ian Pilcher
ЦЗ
70
Алехандро Альварадо
ЦП
15
Pedro Soma
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
14
B. B. Zamble
ЦФ
29
Анисс Саиди
ЦФ
4-3-1-2
26
Томас
5
Толо
85
Косса-Рьенци
25
Раген
16
Рольдан
37
7
Рольдан
11
Русняк
13
Моррис
14
Ротрок
9
Феррейра
4-3-2-1
18
26
Дуа
27
33
97
МакВей
8
Валакари
20
Годой
19
10
Дрейер
90
Пеллегрино
7
Ингвартсен
5
Толо
35
35
5
Толо
85
Косса-Рьенци
45
45
85
Косса-Рьенци
37
19
Мусовски
19
Мусовски
37
19
70
Альварадо
70
Альварадо
19
90
Пеллегрино
77
Майтен
77
Майтен
90
Пеллегрино
Остались в запасе
Сиэтл
Сан-Диего
24
Штефан Фрай
ВР
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
31
Хассани Дотсон
ЦП
90
Sebastian Gomez
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
95
Осазе Де Росарио
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
98
Jacob Jackson
ВР
5
Kieran Sargeant
ЦЗ
22
W. Eisner
ЦЗ
25
Ian Pilcher
ЦЗ
15
Pedro Soma
ЦП
14
B. B. Zamble
ЦФ
29
Анисс Саиди
ЦФ
Главный тренер
Мики Варас
Остались в запасе
24
Штефан Фрай
ВР
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
31
Хассани Дотсон
ЦП
90
Sebastian Gomez
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
95
Осазе Де Росарио
ЦФ
Остались в запасе
98
Jacob Jackson
ВР
5
Kieran Sargeant
ЦЗ
22
W. Eisner
ЦЗ
25
Ian Pilcher
ЦЗ
15
Pedro Soma
ЦП
14
B. B. Zamble
ЦФ
29
Анисс Саиди
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Мики Варас
Сиэтл
Точно не сыграют
Райан Сейлор
ЦЗ
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
Никола Петкович
ЦЗ
Педро де ла Вега
ПВ
Сан-Диего
Точно не сыграют
Си-Джей дос Сантос
ВР
Вилли Кумадо
ПАЗ
Андрес Рейес
ЦЗ
Pablo Sisniega
ВР
Йеппе Тверсков
ЦЗ
Льюис Морган
ЦП
Статистика матча Сиэтл - Сан-Диего
3
2
Всего ударов по воротам
26
15
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
9
8
Офсайды
2
1
Количество передач
527
624
Сейвы
4
3
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
13
6
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
19
11
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
2.53
1.86
xGP (предотвращенные голы)
0.9
0.9
Информация о матче
Главный судья:
Армандо Вильярреал
Стадион:
Люмен Филд
Посещаемость:
31528
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1 : 0
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Сан-Диего
2 : 4
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Сан-Диего
3 : 3
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Сиэтл
0 : 2
17.05.2026
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Сиэтл
3 : 2
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Лос-Анджелес
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