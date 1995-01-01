США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
|3 тур
|5 марта, воскресенье
|06:30
|Сиэтл
|Реал Солт-Лейк
|4 тур
|12 марта, воскресенье
|03:30
|Цинциннати
|Сиэтл
|5 тур
|18 марта, суббота
|23:00
|Сиэтл
|Лос-Анджелес
|7 тур
|26 марта, воскресенье
|03:30
|Канзаc Сити
|Сиэтл
|8 тур
|2 апреля, воскресенье
|02:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Сиэтл
|13 тур
|23 апреля, воскресенье
|05:30
|Сиэтл
|Миннесота Юнайтед
|14 тур
|30 апреля, воскресенье
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|Сиэтл
|16 тур
|7 мая, воскресенье
|23:30
|Сиэтл
|Канзаc Сити
|20 тур
|21 мая, воскресенье
|05:30
|Ванкувер Уайткепс
|Сиэтл
|21 тур
|28 мая, воскресенье
|05:30
|Сиэтл
|Нью-Йорк Ред Буллз
|27 тур
|22 июня, четверг
|05:30
|Лос-Анджелес
|Сиэтл
|29 тур
|25 июня, воскресенье
|05:30
|Сиэтл
|Орландо Сити
|32 тур
|9 июля, воскресенье
|05:30
|Ванкувер Уайткепс
|Сиэтл
|36 тур
|21 августа, понедельник
|05:30
|Сиэтл
|Атланта Юнайтед
|37 тур
|27 августа, воскресенье
|23:30
|Миннесота Юнайтед
|Сиэтл
|47 тур
|5 октября, четверг
|05:30
|Сиэтл
|Лос-Анджелес Гэлакси
|48 тур
|8 октября, воскресенье
|05:30
|Сиэтл
|Ванкувер Уайткепс