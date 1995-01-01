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    Сиэтл - расписание

    Город Сиэтл
    Дивизион США-Major League Soccer
    Сайт www.soundersfc.com
    Стадион Сенчури Линк Филд
    Тренер Брайан Шметцер
    США. МЛС 2023
    3 тур
    		5 марта, воскресенье 06:30 Сиэтл Реал Солт-Лейк
    США. МЛС 2023
    4 тур
    		12 марта, воскресенье 03:30 Цинциннати Сиэтл
    США. МЛС 2023
    5 тур
    		18 марта, суббота 23:00 Сиэтл Лос-Анджелес
    США. МЛС 2023
    7 тур
    		26 марта, воскресенье 03:30 Канзаc Сити Сиэтл
    США. МЛС 2023
    8 тур
    		2 апреля, воскресенье 02:30 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл
    США. МЛС 2023
    10 тур
    		9 апреля, воскресенье 05:30 Сиэтл Сент-Луис
    США. МЛС 2023
    11 тур
    		16 апреля, воскресенье 05:30 Портленд Сиэтл
    США. МЛС 2023
    13 тур
    		23 апреля, воскресенье 05:30 Сиэтл Миннесота Юнайтед
    США. МЛС 2023
    14 тур
    		30 апреля, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк Сиэтл
    США. МЛС 2023
    16 тур
    		7 мая, воскресенье 23:30 Сиэтл Канзаc Сити
    США. МЛС 2023
    17 тур
    		14 мая, воскресенье 03:30 Хьюстон Сиэтл
    США. МЛС 2023
    19 тур
    		18 мая, четверг 05:30 Сиэтл Остин
    США. МЛС 2023
    20 тур
    		21 мая, воскресенье 05:30 Ванкувер Уайткепс Сиэтл
    США. МЛС 2023
    21 тур
    		28 мая, воскресенье 05:30 Сиэтл Нью-Йорк Ред Буллз
    США. МЛС 2023
    23 тур
    		1 июня, четверг 05:30 Сиэтл Сан-Хосе
    США. МЛС 2023
    23 тур
    		3 июня, суббота 23:30 Сиэтл Портленд
    США. МЛС 2023
    24 тур
    		11 июня, воскресенье 02:30 Шарлотт Сиэтл
    США. МЛС 2023
    27 тур
    		22 июня, четверг 05:30 Лос-Анджелес Сиэтл
    США. МЛС 2023
    29 тур
    		25 июня, воскресенье 05:30 Сиэтл Орландо Сити
    США. МЛС 2023
    30 тур
    		2 июля, воскресенье 05:30 Сиэтл Хьюстон
    США. МЛС 2023
    32 тур
    		9 июля, воскресенье 05:30 Ванкувер Уайткепс Сиэтл
    США. МЛС 2023
    33 тур
    		13 июля, четверг 05:30 Сан-Хосе Сиэтл
    США. МЛС 2023
    34 тур
    		16 июля, воскресенье 05:30 Сиэтл Даллас
    США. МЛС 2023
    36 тур
    		21 августа, понедельник 05:30 Сиэтл Атланта Юнайтед
    США. МЛС 2023
    37 тур
    		27 августа, воскресенье 23:30 Миннесота Юнайтед Сиэтл
    США. МЛС 2023
    38 тур
    		31 августа, четверг 03:30 Остин Сиэтл
    США. МЛС 2023
    40 тур
    		3 сентября, воскресенье 05:30 Сиэтл Портленд
    США. МЛС 2023
    41 тур
    		17 сентября, воскресенье 03:30 Даллас Сиэтл
    США. МЛС 2023
    43 тур
    		21 сентября, четверг 04:30 Колорадо Сиэтл
    США. МЛС 2023
    45 тур
    		1 октября, воскресенье 03:30 Нэшвилл Сиэтл
    США. МЛС 2023
    47 тур
    		5 октября, четверг 05:30 Сиэтл Лос-Анджелес Гэлакси
    США. МЛС 2023
    48 тур
    		8 октября, воскресенье 05:30 Сиэтл Ванкувер Уайткепс
    США. МЛС 2023
    50 тур
    		22 октября, воскресенье 04:00 Сент-Луис Сиэтл
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