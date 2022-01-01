Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
МЛС 2026
Команды
Сиэтл
Состав
€ 50 млн
Сиэтл - состав команды
Сиэтл
МЛС 2026
Стадион:
Люмен Филд
Сайт:
http://www.soundersfc.com
Тренер:
Брайан Шметцер
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
26
Томас Эндрю
Вра
28
€ 0.8 млн
24
Фрай Штефан
Вра
40
€ 0.1 млн
29
Кастро Якоб
Вра
26
€ 0.075 млн
50
Max Anchor
Вра
-
16
Рольдан Алекс
Защ
30
€ 3.5 млн
5
Толо Нуху
Защ
29
€ 3.5 млн
25
Раген Джексон
Защ
27
€ 3 млн
85
Косса-Рьенци Калани
Защ
24
€ 1 млн
28
Гомес Андраде Йеймар
Защ
34
€ 1 млн
4
Сейлор Райан
Защ
27
€ 0.2 млн
20
Ки-Хи Ким
Защ
37
€ 0.125 млн
8
Петкович Никола
Защ
40
-
7
Рольдан Кристиан
Пол
31
€ 3.5 млн
31
Дотсон Хассани
Пол
29
€ 3 млн
11
Русняк Альберт
Пол
32
€ 3 млн
8
Кларк Каден
Пол
23
€ 1 млн
6
Пауло Жоао
Пол
35
€ 0.4 млн
9
Йовелич Деян
Нап
27
€ 6.5 млн
9
Феррейра Хесус
Нап
25
€ 4.5 млн
13
Моррис Джордан
Нап
31
€ 3 млн
14
Ротрок Пол
Нап
27
€ 2.8 млн
19
Мусовски Дэнни
Нап
30
€ 2.5 млн
17
Арриола Пол
Нап
31
€ 2 млн
10
де ла Вега Педро
Нап
25
€ 2 млн
77
Кент Райан
Нап
29
€ 2 млн
40
Shane O'Neill
Нап
-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 4, защитников: 8, полузащитников: 5, нападающих: 9
Главные новости
Аленичев прокомментировал назначение в тульский «Арсенал»
15:51
Бывший арбитр ФИФА назвал Кордобу «театральным деятелем»
14:54
2
«Пролетела вся карьера, жизнь»: Акинфеев двумя словами описал ЧМ-2014
14:45
1
Силкин – об игроке ЦСКА: «Я бы наказал его по максимуму, пусть черти знают порядок»
14:30
4
Фото
Аленичев официально вернулся к работе тренером впервые за 7 лет
13:54
4
Генич поспорил с Аршавиным о статусе топ-клуба у «Спартака»
13:07
12
Казахстан впервые примет финал еврокубка
12:53
10
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
11
Дзюба может сменить вид спорта
12:14
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+