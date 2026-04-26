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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Даллас
Сиэтл - Даллас: обзор матча 26 апреля 2026
Сиэтл
26.04.2026, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 10 тур
2 : 1
Ответный матч – 15.10.2026
Завершен
Даллас
15'
Х. Феррейра
30'
Д. Моррис
40'
Н. Норрис
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Даллас
Завершен
Замена
Коди Бейкер
️️️️➡️️
Snyder Brunell
90'
90'
+4'
89'
Желтая карточка
Нолан Норрис
Замена
Осазе Де Росарио
️️️️➡️️
Джордан Моррис
83'
Желтая карточка
P. Kingston
82'
77'
Замена
Kaick
️️️️➡️️
Sam Sarver
68'
Замена
Хоакин Вальенте
️️️️➡️️
Patrickson Delgado
Замена
P. Kingston
️️️️➡️️
Дэнни Мусовски
68'
54'
Замена
Шакил Мур
️️️️➡️️
Лалас Абубакар
Пенальти не реализован
Хесус Феррейра
54'
53'
Желтая карточка
Лалас Абубакар
46'
Замена
Герман Йоханссон
️️️️➡️️
Луисиус Дон Дидсон
45'
+3
Желтая карточка
Patrickson Delgado
45'
+2'
40'
ГОЛ! 2:1!
Нолан Норрис
Пас отдал
Сантьяго Морено
ГОЛ! 2:0!
Джордан Моррис
Пас отдал
Snyder Brunell
30'
27'
Желтая карточка
Nicholas Simmonds
ГОЛ! 1:0!
Хесус Феррейра
Пас отдал
Джордан Моррис
15'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сиэтл
26
Эндрю Томас
ВР
5
Нуху Толо
(К)
ЛЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
85
Калани Косса-Рьенци
ПЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
37
Snyder Brunell
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
13
Джордан Моррис
ЛВ
14
Пол Ротрок
ЛФ
9
Хесус Феррейра
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Даллас
30
Michael Collodi
ВР
32
Нолан Норрис
ЛЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
6
Ran Binyamin
ЦП
17
Рамиро
(К)
ЦП
8
Patrickson Delgado
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
11
Луисиус Дон Дидсон
ПВ
16
Nicholas Simmonds
ЦФ
28
Sam Sarver
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
35
A. Lopez
ЦЗ
33
Коди Бейкер
ПЗ
45
P. Kingston
ЦП
90
Sebastian Gomez
ЦП
36
Yu Tsukanome
ЦФ
95
Осазе Де Росарио
ЦФ
Даллас
18
Шакил Мур
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
15
Ricky Louis
ЦП
14
Герман Йоханссон
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
55
Kaick
ЦП
27
Caleb Swann
ЦП
21
Хоакин Вальенте
АП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
4-2-1-3
26
Томас
5
Толо
85
Косса-Рьенци
25
Раген
16
Рольдан
37
31
Дотсон
13
Моррис
14
Ротрок
19
Мусовски
9
Феррейра
3-3-2-2
30
5
Абубакар
25
Ибеага
32
Норрис
6
17
Рамиро
8
11
Дидсон
10
Морено
28
16
37
33
Бейкер
33
Бейкер
37
19
Мусовски
45
45
19
Мусовски
13
Моррис
95
Де Росарио
95
Де Росарио
13
Моррис
5
Абубакар
18
Мур
18
Мур
5
Абубакар
11
Дидсон
14
Йоханссон
14
Йоханссон
11
Дидсон
12
Каппис
12
Каппис
28
55
55
28
8
21
Вальенте
21
Вальенте
8
Остались в запасе
Сиэтл
Даллас
24
Штефан Фрай
ВР
35
A. Lopez
ЦЗ
90
Sebastian Gomez
ЦП
36
Yu Tsukanome
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
15
Ricky Louis
ЦП
27
Caleb Swann
ЦП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Остались в запасе
24
Штефан Фрай
ВР
35
A. Lopez
ЦЗ
90
Sebastian Gomez
ЦП
36
Yu Tsukanome
ЦФ
Остались в запасе
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
15
Ricky Louis
ЦП
27
Caleb Swann
ЦП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Нико Эстевес
Сиэтл
Точно не сыграют
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
Ким Ки-Хи
ЦЗ
Никола Петкович
ЦЗ
Райан Сейлор
ЦЗ
Педро де ла Вега
ПВ
Альберт Русняк
ЦП
Кристиан Рольдан
ЦП
Даллас
Точно не сыграют
Жеоване Жезус
ПЗ
Андерсон Хулио
ПВ
Бернард Камунго
ПВ
Петар Муса
ЦФ
Статистика матча Сиэтл - Даллас
1
4
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
7
Нарушения
5
12
Офсайды
2
1
Количество передач
510
356
Сейвы
4
4
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.8
0.5
xGP (предотвращенные голы)
0.73
0.73
Информация о матче
Главный судья:
Тори Пенсо
Стадион:
Люмен Филд
Посещаемость:
31785
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