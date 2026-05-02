Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Сиэтл
Канзаc Сити - Сиэтл: обзор матча 02 мая 2026
Канзаc Сити
02.05.2026, суббота, 21:30
США. МЛС, 11 тур
1 : 1
Ответный матч – 02.10.2026
Завершен
Сиэтл
18'
Д. Йовелич
2'
П. Ротрок
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Сиэтл
Завершен
90'
Желтая карточка
Хассани Дотсон
90'
+3'
86'
Замена
P. Kingston
️️️️➡️️
Калани Косса-Рьенци
86'
Замена
Хассани Дотсон
️️️️➡️️
Хесус Феррейра
Замена
T. Calheira
️️️️➡️️
Ману Гарсия
84'
76'
Замена
Осазе Де Росарио
️️️️➡️️
Дэнни Мусовски
Замена
Кэлвин Харрис
️️️️➡️️
Capita
74'
67'
Замена
Пол Арриола
️️️️➡️️
Пол Ротрок
67'
Замена
Альберт Русняк
️️️️➡️️
Джордан Моррис
45'
+2'
31'
Желтая карточка
Джексон Раген
ГОЛ! 1:1!
Деян Йовелич
18'
2'
ГОЛ! 0:1!
Пол Ротрок
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Канзаc Сити
30
Stefan Cleveland
ВР
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
28
Wyatt Meyer
ЦЗ
99
Jayden Reid
ЦЗ
8
Джейк Дэвис
ПАЗ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
16
Jacob Bartlett
ЦП
6
Ману Гарсия
АП
7
Capita
ЦФ
9
Деян Йовелич
(К)
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Питер Вермес
Сиэтл
26
Эндрю Томас
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
85
Калани Косса-Рьенци
ПЗ
37
Snyder Brunell
ЦП
7
Кристиан Рольдан
(К)
ЦП
13
Джордан Моррис
ЛВ
14
Пол Ротрок
ЛФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
9
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Канзаc Сити
36
Ryan Schewe
ВР
2
Ian James
ЦЗ
15
Янсен Миллер
ЦЗ
14
Macielo Tschantret
ЦП
11
Кэлвин Харрис
ЛФ
19
T. Calheira
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
17
Stephen Afrifa
ЦФ
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
35
A. Lopez
ЦЗ
33
Коди Бейкер
ПЗ
11
Альберт Русняк
ЦП
45
P. Kingston
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
90
Sebastian Gomez
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
95
Осазе Де Росарио
ЦФ
3-1-2-1-3
30
23
Бартлоу
28
99
8
Дэвис
4
Йонсен
16
6
Гарсия
9
Йовелич
7
93
Сулейманов
4-2-1-3
26
Томас
85
Косса-Рьенци
16
Рольдан
25
Раген
5
Толо
37
7
Рольдан
13
Моррис
9
Феррейра
19
Мусовски
14
Ротрок
7
11
Харрис
11
Харрис
7
6
Гарсия
19
19
6
Гарсия
13
Моррис
11
Русняк
11
Русняк
13
Моррис
85
Косса-Рьенци
45
45
85
Косса-Рьенци
9
Феррейра
31
Дотсон
31
Дотсон
9
Феррейра
14
Ротрок
17
Арриола
17
Арриола
14
Ротрок
19
Мусовски
95
Де Росарио
95
Де Росарио
19
Мусовски
Остались в запасе
Канзаc Сити
Сиэтл
36
Ryan Schewe
ВР
2
Ian James
ЦЗ
15
Янсен Миллер
ЦЗ
14
Macielo Tschantret
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
17
Stephen Afrifa
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
24
Штефан Фрай
ВР
35
A. Lopez
ЦЗ
33
Коди Бейкер
ПЗ
90
Sebastian Gomez
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
36
Ryan Schewe
ВР
2
Ian James
ЦЗ
15
Янсен Миллер
ЦЗ
14
Macielo Tschantret
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
17
Stephen Afrifa
ЦФ
Остались в запасе
24
Штефан Фрай
ВР
35
A. Lopez
ЦЗ
33
Коди Бейкер
ПЗ
90
Sebastian Gomez
ЦП
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Брайан Шметцер
Канзаc Сити
Точно не сыграют
Diego Borges
Джастин Рейнольдс
ПАЗ
K. Agyabeng
ЦП
Сиэтл
Точно не сыграют
Райан Сейлор
ЦЗ
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
Ким Ки-Хи
ЦЗ
Никола Петкович
ЦЗ
Педро де ла Вега
ПВ
Статистика матча Канзаc Сити - Сиэтл
2
Всего ударов по воротам
10
26
Удары в створ
7
9
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
9
Нарушения
10
7
Офсайды
0
3
Количество передач
335
617
Сейвы
7
6
Точность передач %
85
90
Удары мимо ворот
0
12
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
4
22
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.2
1.66
xGP (предотвращенные голы)
0.83
0.83
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Демьянчук
Стадион:
Спортинг Парк
Посещаемость:
16378
Новости команд
Все
Канзаc Сити
Сиэтл
Англия провела товарищеский матч во время ЧМ-2026
20 июня
1
Шапи рассказал о своих отношениях с Галицким
19 июня
1
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Англия провела товарищеский матч во время ЧМ-2026
20 июня
1
Шапи рассказал о своих отношениях с Галицким
19 июня
1
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Раскрыты зарплаты Месси и Миранчука в МЛС
13 мая
4
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
2025.09.04 14:16
Бускетс ударил игрока «Сиэтла» кулаком в подбородок
2025.09.01 15:00
1
Больше новостей
США. МЛС
Все
Текущие
Будущие
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
- : -
17.07.2026
Торонто
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
- : -
17.07.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 16 тур
Чикаго Файр
- : -
17.07.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
- : -
17.07.2026
Портленд
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
18.07.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
- : -
17.07.2026
Торонто
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
- : -
17.07.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
- : -
17.07.2026
Портленд
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
18.07.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 16 тур
Чикаго Файр
- : -
17.07.2026
Ванкувер Уайткепс
Последние матчи
Все
Канзаc Сити
Сиэтл
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес
1 : 0
25.05.2026
Сиэтл
США. МЛС, 15 тур
Канзаc Сити
1 : 2
24.05.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 14 тур
Сиэтл
0 : 2
17.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 14 тур
Остин
1 : 2
17.05.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 13 тур
Сиэтл
3 : 2
14.05.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 15 тур
Канзаc Сити
1 : 2
24.05.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 14 тур
Остин
1 : 2
17.05.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 13 тур
Канзаc Сити
3 : 1
14.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Портленд
6 : 0
10.05.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 11 тур
Канзаc Сити
1 : 1
02.05.2026
Сиэтл
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес
1 : 0
25.05.2026
Сиэтл
США. МЛС, 14 тур
Сиэтл
0 : 2
17.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 13 тур
Сиэтл
3 : 2
14.05.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 12 тур
Сиэтл
1 : 1
10.05.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 11 тур
Канзаc Сити
1 : 1
02.05.2026
Сиэтл
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+