16 июня на стадионе Lumen Field в Сиэтле в рамках 1-го тура Клубного чемпионата мира встретятся бразильский «Ботафого» и американский клуб «Сиэтл Саундерс». Команды демонстрируют разную динамику: бразильцы набрали отличную форму, тогда как у «Сиэтла» видны проблемы в обороне и нестабильность результатов.
«Ботафого»
«Ботафого» подходит к матчу в статусе фаворита, демонстрируя грамотный баланс между атакой и обороной. Команда из Рио-де-Жанейро одержала три победы подряд, включая важный успех в Кубке Либертадорес над «Универсидад де Чили» (1:0). За 5 последних матчей команда забила 5 голов и пропустила только 3, в среднем по 1.0 и 0.6 мяча за игру соответственно.
Особенности текущей формы:
- Победы над «Сеарой» (3:2), «Сантосом» (1:0) и «Универсидад де Чили» (1:0);
- Сухая серия из двух матчей;
- Надeжность обороны и организованная структура игры.
Команда действует аккуратно, контролирует темп, эффективно использует свои моменты и крайне редко позволяет сопернику разгуляться в своей штрафной.
«Сиэтл Саундерс»
Клуб из MLS проводит сложный отрезок. В последних двух играх – два поражения: от «Миннесоты» (2:3) и «Ванкувера» (0:3). Несмотря на то что «Сиэтл» побеждал ранее, его оборона остаeтся уязвимой – 7 пропущенных мячей в 5 матчах (в среднем 1.4). В атаке команда нестабильна, с тем же 1.0 забитого за матч.
Последние результаты:
- Поражения от «Ванкувера» и «Миннесоты»;
- Победы над «Сан-Диего» (1:0) и «Далласом» (1:0);
- Сложности с контролем темпа и реализацией.
На фоне соперника «Сиэтл» выглядит менее организованным. Особенно тревожит оборона: даже в победных матчах команде не удавалось удерживать полное игровое преимущество.
Ключевые факты перед матчем
- «Ботафого» выиграл 3 матча подряд.
- Бразильцы пропускают в среднем 0.6 гола за игру и забивают 1.0.
- «Сиэтл Саундерс» проиграл 2 последних матча с общим счeтом 2:6.
- Американцы пропускают 1.4 гола за игру и забивают 1.0.
- «Ботафого» не проигрывает в 4 из 5 последних матчей.
Анализ и прогноз
«Ботафого» показывает дисциплинированный футбол и результативность при минимуме рисков. Важный плюс команды – чeткая линия обороны, что особенно ценно в матчах с непредсказуемыми командами MLS. У «Сиэтла» же наметились проблемы в защите и нет надeжной опоры в центре поля. Бразильцы, скорее всего, будут контролировать ход игры и использовать слабости соперника на контратаках.
Игра обещает быть закрытой, без большого количества моментов. «Ботафого» выглядит стабильнее и собраннее и имеет все шансы начать турнир с победы.
Рекомендованные ставки
- Победа Ботафого – коэффициент 2.20
- Индивидуальный тотал Сиэтла Саундерс меньше 1.0 – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75