КЧМ-2025. «Палмейрас» сыграл вничью с «Порту», «Ботафого» победил «Сиэтл»

«Палмейрас» сыграл вничью с «Порту» со счетом 0:0 в матче 1-го тура клубного чемпионата мира в группе A.

В другой встрече, которая прошла в группе B, «Ботафого» победил «Сиэтл» со счетом 2:1. Голы у бразильской команды в первом тайме забили Жаир Кунья и Игор Жезус. У команды из США после перерыва отличился Кристиан Рольдан.

В группе A у всех команд одинаковые показатели после 1-го тура, поскольку египетский «Аль-Ахли» и «Интер Майами» ранее также не забили голов.

В группе B «Ботафого» идет 2-м с 3 очками, уступая по разнице мячей лидирующему «ПСЖ». У «Сиэтла» и «Атлетико» пока нет набранных очков.

КЧМ-2025. Группа A. 1-й тур

Палмейрас (Бразилия) – Порту (Португалия) – 0:0

КЧМ-2025. Группа B. 1-й тур

Ботафого (Бразилия) – Сиэтл Саундерс (США) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Кунья, 28; 2:0 – Жезус, 44; 2:1 – Рольдан, 76.

Календарь КЧМ-2025

Турнирные таблицы КЧМ-2025