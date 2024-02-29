Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года

ФИФА обнародовала список команд, которые уже отобрались на клубный ЧМ-2025.
На сегодняшний день известны 19 участников из 32.
- «Челси» (Англия) – победитель Лиги чемпионов-2020/2021;
- «Реал» (Испания) – победитель Лиги чемпионов-2021/2022;
- «Манчестер Сити» (Англия) – победитель Лиги чемпионов-2022/2023;
- «Бавария» (Германия) – в соответствии с рейтингом УЕФА;
- «ПСЖ» (Франция) – в соответствии с рейтингом УЕФА;
- «Интер» (Италия) – в соответствии с рейтингом УЕФА;
- «Порту» (Португалия) – в соответствии с рейтингом УЕФА;
- «Бенфика» (Португалия) – в соответствии с рейтингом УЕФА;
- «Палмейрас» (Бразилия) – победитель Кубка Либертадорес-2021;
- «Фламенго» (Бразилия) – победитель Кубка Либертадорес-2022;
- «Флуминенсе» (Бразилия) – победитель Кубка Либертадорес-2023;
- «Аль-Ахли» (Египет) – победитель африканской Лиги чемпионов-2020/2021 и 2022/2023;
- «Видад» (Марокко) – победитель африканской Лиги чемпионов-2021/2022;
- «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) – победитель азиатской Лиги чемпионов-2021;
- «Урава Рэд Даймондс» (Япония) – победитель азиатской Лиги чемпионов-2022;
- «Монтеррей» (Мексика) – победитель Кубка КОНКАКАФ-2021;
- «Сиэтл» (США) – победитель Кубка КОНКАКАФ-2022;
- «Леон» (Мексика) – победитель Кубка КОНКАКАФ-2023;
- «Окленд Сити» (Новая Зеландия) – в соответствии с рейтингом ОФК.
Источник: сайт ФИФА