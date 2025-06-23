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  • «Сиэтл» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июня 2025

«Сиэтл» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июня 2025

23 июня 2025, 18:44
Сиэтл
23.06.2025, понедельник, 22:00
Клубный чемпионат мира, группа B, 3 тур
0 : 2
Завершен
ПСЖ
35' Х. Кварацхелия 66' А. Хакими
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
8
Джон Белл
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
14
Пол Ротрок
ЛФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
24
Сенни Маюлу
АП
14
Десир Дуэ
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Сиэтл
26
Эндрю Томас
ВР
29
Якоб Кастро
ВР
3
Травиан Соуза
ЛЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
85
Калани Косса-Рьенци
ПЗ
15
Коди Бейкер
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
6
Дэнни Лейва
ОП
6
Жоао Пауло
ЦП
10
Педро де ла Вега
ПВ
93
Георгий Миноунгу
ЛФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
11
Осазе Де Росарио
ЦФ
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
4-3-1-2
24
Фрай
5
Толо
25
Раген
8
Белл
16
Рольдан
7
Рольдан
3
Варгас
11
Русняк
77
Кент
14
Ротрок
27
Феррейра
4-2-3-1
1
Доннарумма
2
Хакими
51
Пачо
5
Маркиньос
25
Мендеш
17
Витинья
8
Руис
24
Маюлу
14
Дуэ
7
Кварацхелия
87
Невеш
77
Кент
85
Косса-Рьенци
85
Косса-Рьенци
77
Кент
11
Русняк
6
Лейва
6
Лейва
11
Русняк
3
Варгас
13
Моррис
13
Моррис
3
Варгас
8
Белл
93
Миноунгу
93
Миноунгу
8
Белл
27
Феррейра
19
Мусовски
19
Мусовски
27
Феррейра
87
Невеш
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
87
Невеш
7
Кварацхелия
29
Барколя
29
Барколя
7
Кварацхелия
14
Дуэ
19
Мбайе
19
Мбайе
14
Дуэ
24
Маюлу
9
Рамуш
9
Рамуш
24
Маюлу
Остались в запасе
Сиэтл
ПСЖ
26
Эндрю Томас
ВР
29
Якоб Кастро
ВР
3
Травиан Соуза
ЛЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
15
Коди Бейкер
ПЗ
6
Жоао Пауло
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
10
Педро де ла Вега
ПВ
11
Осазе Де Росарио
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
26
Эндрю Томас
ВР
29
Якоб Кастро
ВР
3
Травиан Соуза
ЛЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
15
Коди Бейкер
ПЗ
6
Жоао Пауло
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
10
Педро де ла Вега
ПВ
11
Осазе Де Росарио
ЦФ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Луис Энрике
Сиэтл
Точно не сыграют
Пол Арриола
ПВ
Stuart Hawkins
ЦЗ
ПСЖ
Точно не сыграют
Усман Дембеле
ПВ
Статистика матча Сиэтл - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Сиэтл» против «ПСЖ», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сиэтл» – «ПСЖ»

«Сиэтл» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира ПСЖ Сиэтл
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