23.06.2025, понедельник, 22:00
Клубный чемпионат мира, группа B, 3 тур
Клубный чемпионат мира, группа B, 3 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Сиэтл
Сиэтл
26
Эндрю Томас
ВР
29
Якоб Кастро
ВР
3
Травиан Соуза
ЛЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
85
Калани Косса-Рьенци
ПЗ
15
Коди Бейкер
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
6
Дэнни Лейва
ОП
6
Жоао Пауло
ЦП
10
Педро де ла Вега
ПВ
93
Георгий Миноунгу
ЛФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
11
Осазе Де Росарио
ЦФ
4-3-1-2
24
Фрай
5
Толо
25
Раген
8
Белл
16
Рольдан
7
Рольдан
3
Варгас
11
Русняк
77
Кент
14
Ротрок
27
Феррейра
4-2-3-1
1
Доннарумма
2
Хакими
51
Пачо
5
Маркиньос
25
Мендеш
17
Витинья
8
Руис
24
Маюлу
14
Дуэ
7
Кварацхелия
87
Невеш
77
Кент
85
Косса-Рьенци
85
Косса-Рьенци
77
Кент
11
Русняк
6
Лейва
6
Лейва
11
Русняк
3
Варгас
13
Моррис
13
Моррис
3
Варгас
8
Белл
93
Миноунгу
93
Миноунгу
8
Белл
27
Феррейра
19
Мусовски
19
Мусовски
27
Феррейра
87
Невеш
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
87
Невеш
7
Кварацхелия
29
Барколя
29
Барколя
7
Кварацхелия
14
Дуэ
19
Мбайе
19
Мбайе
14
Дуэ
24
Маюлу
9
Рамуш
9
Рамуш
24
Маюлу
Остались в запасе
Сиэтл
ПСЖ
26
Эндрю Томас
ВР
29
Якоб Кастро
ВР
3
Травиан Соуза
ЛЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
15
Коди Бейкер
ПЗ
6
Жоао Пауло
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
10
Педро де ла Вега
ПВ
11
Осазе Де Росарио
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
26
Эндрю Томас
ВР
29
Якоб Кастро
ВР
3
Травиан Соуза
ЛЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
15
Коди Бейкер
ПЗ
6
Жоао Пауло
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
10
Педро де ла Вега
ПВ
11
Осазе Де Росарио
ЦФ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Луис Энрике
Сиэтл
Точно не сыграют
ПСЖ
Точно не сыграют
Статистика матча Сиэтл - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Сиэтл» против «ПСЖ», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июня в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сиэтл» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»