20.06.2025, пятница, 01:00
Клубный чемпионат мира, группа B, 2 тур
Клубный чемпионат мира, группа B, 2 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Сиэтл
Сиэтл
Атлетико
1-4-1-4
24
Фрай
25
Раген
7
Рольдан
11
Русняк
85
Косса-Рьенци
3
Варгас
10
де ла Вега
14
Ротрок
19
Мусовски
27
Бейкер-Уайтинг
8
Белл
3-4-1-2
13
Облак
24
Ле Норман
20
Хименес
22
Галан
7
Де Пауль
6
Коке
8
Барриос
14
Льоренте
20
Симеоне
19
Альварес
9
Серлот
14
Ротрок
16
Рольдан
16
Рольдан
14
Ротрок
11
Русняк
6
Пауло
6
Пауло
11
Русняк
10
де ла Вега
77
Кент
77
Кент
10
де ла Вега
85
Косса-Рьенци
93
Миноунгу
93
Миноунгу
85
Косса-Рьенци
19
Мусовски
27
Феррейра
27
Феррейра
19
Мусовски
19
Альварес
20
Молина
20
Молина
19
Альварес
20
Хименес
27
Витсель
27
Витсель
20
Хименес
7
Де Пауль
22
Галлахер
22
Галлахер
7
Де Пауль
6
Коке
10
Корреа
10
Корреа
6
Коке
9
Серлот
7
Гризманн
7
Гризманн
9
Серлот
Остались в запасе
Сиэтл
Атлетико
29
Якоб Кастро
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
15
Коди Бейкер
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
3
Травиан Соуза
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
13
Джордан Моррис
ЛВ
26
Эндрю Томас
ЦФ
11
Осазе Де Росарио
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
42
Хави Серрано
ЦП
18
Тома Лемар
АП
16
Самуэль Лино
ЛВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
29
Якоб Кастро
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
15
Коди Бейкер
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
3
Травиан Соуза
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
13
Джордан Моррис
ЛВ
26
Эндрю Томас
ЦФ
11
Осазе Де Росарио
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
42
Хави Серрано
ЦП
18
Тома Лемар
АП
16
Самуэль Лино
ЛВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Сиэтл - Атлетико
1
2
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
13
Офсайды
3
0
Количество передач
407
547
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Сиэтл» против «Атлетико», 2-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июня в 01:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сиэтл» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»