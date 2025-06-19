Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Сиэтл» против «Атлетико», 2-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июня в 01:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сиэтл» – «Атлетико»