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  • «Сиэтл» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июня 2025

«Сиэтл» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июня 2025

19 июня 2025, 23:50
Сиэтл
20.06.2025, пятница, 01:00
Клубный чемпионат мира, группа B, 2 тур
1 : 3
Завершен
Атлетико
51' А. Русняк
11' П. Барриос 47' А. Витсель 56' П. Барриос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
85
Калани Косса-Рьенци
ЦП
10
Педро де ла Вега
ПВ
14
Пол Ротрок
ЛФ
8
Джон Белл
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сиэтл
29
Якоб Кастро
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
15
Коди Бейкер
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
3
Травиан Соуза
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
77
Райан Кент
ЛВ
6
Жоао Пауло
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
93
Георгий Миноунгу
ЛФ
26
Эндрю Томас
ЦФ
11
Осазе Де Росарио
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
27
Аксель Витсель
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
1-4-1-4
24
Фрай
25
Раген
7
Рольдан
11
Русняк
85
Косса-Рьенци
3
Варгас
10
де ла Вега
14
Ротрок
19
Мусовски
27
Бейкер-Уайтинг
8
Белл
3-4-1-2
13
Облак
24
Ле Норман
20
Хименес
22
Галан
7
Де Пауль
6
Коке
8
Барриос
14
Льоренте
20
Симеоне
19
Альварес
9
Серлот
14
Ротрок
16
Рольдан
16
Рольдан
14
Ротрок
11
Русняк
6
Пауло
6
Пауло
11
Русняк
10
де ла Вега
77
Кент
77
Кент
10
де ла Вега
85
Косса-Рьенци
93
Миноунгу
93
Миноунгу
85
Косса-Рьенци
19
Мусовски
27
Феррейра
27
Феррейра
19
Мусовски
19
Альварес
20
Молина
20
Молина
19
Альварес
20
Хименес
27
Витсель
27
Витсель
20
Хименес
7
Де Пауль
22
Галлахер
22
Галлахер
7
Де Пауль
6
Коке
10
Корреа
10
Корреа
6
Коке
9
Серлот
7
Гризманн
7
Гризманн
9
Серлот
Остались в запасе
Сиэтл
Атлетико
29
Якоб Кастро
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
15
Коди Бейкер
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
3
Травиан Соуза
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
13
Джордан Моррис
ЛВ
26
Эндрю Томас
ЦФ
11
Осазе Де Росарио
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
42
Хави Серрано
ЦП
18
Тома Лемар
АП
16
Самуэль Лино
ЛВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
29
Якоб Кастро
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
15
Коди Бейкер
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
3
Травиан Соуза
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
13
Джордан Моррис
ЛВ
26
Эндрю Томас
ЦФ
11
Осазе Де Росарио
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
42
Хави Серрано
ЦП
18
Тома Лемар
АП
16
Самуэль Лино
ЛВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Сиэтл - Атлетико
1
2
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
13
Офсайды
3
0
Количество передач
407
547
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
6
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Сиэтл» против «Атлетико», 2-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июня в 01:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сиэтл»«Атлетико»

«Сиэтл» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Атлетико Сиэтл
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