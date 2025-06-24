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Клубный ЧМ. Победа «ПСЖ»; «Атлетико» выиграл, но вылетел

Сегодня, 00:01

«ПСЖ» и «Атлетико» набрали по три очка в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира.

Парижане обыграли «Сиэтл» – 2:0. Они финишировали на 1-м месте в квартете B.

Мадридцы вырвали победу над «Ботафого» – 1:0. Антуан Гризманн забил единственный гол на 87-й минуте. Команде Диего Симеоне не хватило этого результата для выхода в плей-офф. Бразильцы прошли дальше благодаря преимуществу в дополнительных показателях.

Клубный чемпионат мира. Группа B. 3-й тур

Сиэтл (США) – ПСЖ (Франция) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кварацхелия, 35; 0:2 – Хакими, 66.

Атлетико (Испания) – Ботафого (Бразилия) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Гризманн, 87.

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Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира ПСЖ Сиэтл Атлетико Ботафого
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