Матч между «Сиэтл Саундерс» и «ПСЖ» в рамках третьего тура Клубного чемпионата мира пройдет 23 июня 2025 года на стадионе Lumen Field. Обе команды имеют разные стили игры и формы, что обещает зрелищную борьбу на поле.

«Сиэтл Саундерс»

«Сиэтл Саундерс» показывают неоднозначные результаты на турнире, и в последних играх их форма оставляет желать лучшего. В последнем матче они проиграли «Атлетико» 1:3, а в целом команда забивает в среднем 1 гол за игру, но также допускает много голов, пропуская в среднем 2.20 гола за матч. Несмотря на это, «Сиэтл Саундерс» забивает в 6 из последних 8 матчей, что свидетельствует о бойцовском характере в атаке.

«ПСЖ»

«ПСЖ» является более стабильной командой на турнире, и их последние результаты говорят сами за себя. Команда одержала победу над «Ботафого» 1:0, а в предыдущих матчах они демонстрируют отличные результаты в атаке, забив в среднем 3.00 гола за игру. При этом оборона команды также хороша, пропуская всего 0.40 гола за матч. В последних 5 играх «ПСЖ» не проигрывает и забивает в 19 из 21 матчей, что подтверждает их мощный атакующий потенциал.

Факты о командах

«Сиэтл Саундерс»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 2.20 гола за игру

Побеждает в 1 из последних 5 матчей

Забивает в 6 из последних 8 матчей

«ПСЖ»

В последних 5 играх забивает в среднем 3.00 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.40 гола за игру

Побеждает в 4 из последних 5 матчей

Забивает в 19 из последних 21 матчей

Прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» – «ПСЖ»

«Сиэтл Саундерс» столкнется с трудной задачей в этом матче против мощного «ПСЖ», который, несмотря на свой высокий уровень, допустил несколько проблем в обороне в последних играх. Однако атакующий потенциал «ПСЖ» выглядит значительно сильнее, чем у «Сиэтл Саундерс». Учитывая форму команд, «ПСЖ» выглядит фаворитом, но «Сиэтл Саундерс» будет стараться забить в контратаках.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «ПСЖ».

Рекомендованные ставки