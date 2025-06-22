Матч между «Сиэтл Саундерс» и «ПСЖ» в рамках третьего тура Клубного чемпионата мира пройдет 23 июня 2025 года на стадионе Lumen Field. Обе команды имеют разные стили игры и формы, что обещает зрелищную борьбу на поле.
«Сиэтл Саундерс»
«Сиэтл Саундерс» показывают неоднозначные результаты на турнире, и в последних играх их форма оставляет желать лучшего. В последнем матче они проиграли «Атлетико» 1:3, а в целом команда забивает в среднем 1 гол за игру, но также допускает много голов, пропуская в среднем 2.20 гола за матч. Несмотря на это, «Сиэтл Саундерс» забивает в 6 из последних 8 матчей, что свидетельствует о бойцовском характере в атаке.
«ПСЖ»
«ПСЖ» является более стабильной командой на турнире, и их последние результаты говорят сами за себя. Команда одержала победу над «Ботафого» 1:0, а в предыдущих матчах они демонстрируют отличные результаты в атаке, забив в среднем 3.00 гола за игру. При этом оборона команды также хороша, пропуская всего 0.40 гола за матч. В последних 5 играх «ПСЖ» не проигрывает и забивает в 19 из 21 матчей, что подтверждает их мощный атакующий потенциал.
Факты о командах
«Сиэтл Саундерс»
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру
- В последних 5 играх пропускает в среднем 2.20 гола за игру
- Побеждает в 1 из последних 5 матчей
- Забивает в 6 из последних 8 матчей
«ПСЖ»
- В последних 5 играх забивает в среднем 3.00 гола за игру
- В последних 5 играх пропускает в среднем 0.40 гола за игру
- Побеждает в 4 из последних 5 матчей
- Забивает в 19 из последних 21 матчей
Прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» – «ПСЖ»
«Сиэтл Саундерс» столкнется с трудной задачей в этом матче против мощного «ПСЖ», который, несмотря на свой высокий уровень, допустил несколько проблем в обороне в последних играх. Однако атакующий потенциал «ПСЖ» выглядит значительно сильнее, чем у «Сиэтл Саундерс». Учитывая форму команд, «ПСЖ» выглядит фаворитом, но «Сиэтл Саундерс» будет стараться забить в контратаках.
Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «ПСЖ».
Рекомендованные ставки
- Точный счeт 3:1 в пользу «ПСЖ» – коэффициент 4.50
- Оба тайма: победа «ПСЖ» – коэффициент 2.40
- Индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 2.5 – коэффициент 2.00