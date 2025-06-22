Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Сиэтл Саундерс» – «ПСЖ»: Клубный чемпионат мира, 23 июня 2025

22 июня 2025 10:07
Сиэтл - ПСЖ
23 июн. 2025, понедельник 22:00 | Клубный чемпионат мира, группа B, 3 тур
Перейти в онлайн матча
4.50
Точный счёт 3:1 в пользу «ПСЖ»
Сделать ставку

Матч между «Сиэтл Саундерс» и «ПСЖ» в рамках третьего тура Клубного чемпионата мира пройдет 23 июня 2025 года на стадионе Lumen Field. Обе команды имеют разные стили игры и формы, что обещает зрелищную борьбу на поле.

«Сиэтл Саундерс»

«Сиэтл Саундерс» показывают неоднозначные результаты на турнире, и в последних играх их форма оставляет желать лучшего. В последнем матче они проиграли «Атлетико» 1:3, а в целом команда забивает в среднем 1 гол за игру, но также допускает много голов, пропуская в среднем 2.20 гола за матч. Несмотря на это, «Сиэтл Саундерс» забивает в 6 из последних 8 матчей, что свидетельствует о бойцовском характере в атаке.

«ПСЖ»

«ПСЖ» является более стабильной командой на турнире, и их последние результаты говорят сами за себя. Команда одержала победу над «Ботафого» 1:0, а в предыдущих матчах они демонстрируют отличные результаты в атаке, забив в среднем 3.00 гола за игру. При этом оборона команды также хороша, пропуская всего 0.40 гола за матч. В последних 5 играх «ПСЖ» не проигрывает и забивает в 19 из 21 матчей, что подтверждает их мощный атакующий потенциал.

Факты о командах

«Сиэтл Саундерс»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.20 гола за игру
  • Побеждает в 1 из последних 5 матчей
  • Забивает в 6 из последних 8 матчей

«ПСЖ»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 3.00 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.40 гола за игру
  • Побеждает в 4 из последних 5 матчей
  • Забивает в 19 из последних 21 матчей

Прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» – «ПСЖ»

«Сиэтл Саундерс» столкнется с трудной задачей в этом матче против мощного «ПСЖ», который, несмотря на свой высокий уровень, допустил несколько проблем в обороне в последних играх. Однако атакующий потенциал «ПСЖ» выглядит значительно сильнее, чем у «Сиэтл Саундерс». Учитывая форму команд, «ПСЖ» выглядит фаворитом, но «Сиэтл Саундерс» будет стараться забить в контратаках.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «ПСЖ».

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 3:1 в пользу «ПСЖ» – коэффициент 4.50
  • Оба тайма: победа «ПСЖ» – коэффициент 2.40
  • Индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 2.5 – коэффициент 2.00

4.50
Точный счёт 3:1 в пользу «ПСЖ»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Клубный чемпионат мира ПСЖ Сиэтл
Другие прогнозы
Матч завершен
2 : 0
6.00
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа B, 2 тур
Гондурас - Сальвадор
Точный счёт 1:1
Матч завершен
0 : 0
1.95
Клубный чемпионат мира, группа E, 2 тур
Ривер Плейт - Монтеррей
Победа «Ривер Плейт» с форой -1
Матч завершен
0 : 0
8.00
Клубный чемпионат мира, группа E, 2 тур
Ривер Плейт - Монтеррей
Точный счёт 3:1 в пользу «Ривер Плейта»
Матч завершен
1 : 1
6.50
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа B, 2 тур
Кюрасао - Канада
Точный счёт 1:3 в пользу Канады
Матч завершен
4 : 2
6.50
Клубный чемпионат мира, группа F, 2 тур
Флуминенсе - Ульсан Хендэ
Точный счёт 2:1 в пользу «Флуминенсе»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 