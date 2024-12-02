Футболист «Лос-Анджелес Гэлакси» сделал победный ассист с порванными крестами и вывел свою команду в финал плей-офф МЛС

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.
Он травмировался во втором тайме полуфинала плей-офф МЛС против «Сиэтла» (1:0).
Несмотря на повреждение, воспитанник «Барселоны» доиграл до финального свистка и отдал ассист на 85-й минуте на победный гол.
После окончания матча Пуч прошел обследование, по итогам которого у него выявили разрыв крестов.
- Хавбек отыграл с травмой более получаса.
- В финале «Лос-Анджелес Гэлакси» встретится с «Нью-Йорк Ред Буллз» (8 декабря).