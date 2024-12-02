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    • Футболист «Лос-Анджелес Гэлакси» сделал победный ассист с порванными крестами и вывел свою команду в финал плей-офф МЛС

    Футболист «Лос-Анджелес Гэлакси» сделал победный ассист с порванными крестами и вывел свою команду в финал плей-офф МЛС

    Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

    Он травмировался во втором тайме полуфинала плей-офф МЛС против «Сиэтла» (1:0).

    Несмотря на повреждение, воспитанник «Барселоны» доиграл до финального свистка и отдал ассист на 85-й минуте на победный гол.

    После окончания матча Пуч прошел обследование, по итогам которого у него выявили разрыв крестов.

    • Хавбек отыграл с травмой более получаса.
    • В финале «Лос-Анджелес Гэлакси» встретится с «Нью-Йорк Ред Буллз» (8 декабря).

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    Источник: ESPN

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    02.12.2024 16:29
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    Комментарии (3)
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    Ловкий Бубен
    1733147968
    Новость прошла бы незамеченной, но на фоне мотивации полузащиты Зенита в последних матчах , история с порванными крестами толкает на размышления
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