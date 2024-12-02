Футболист «Лос-Анджелес Гэлакси» сделал победный ассист с порванными крестами и вывел свою команду в финал плей-офф МЛС

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Он травмировался во втором тайме полуфинала плей-офф МЛС против «Сиэтла» (1:0).

Несмотря на повреждение, воспитанник «Барселоны» доиграл до финального свистка и отдал ассист на 85-й минуте на победный гол.

После окончания матча Пуч прошел обследование, по итогам которого у него выявили разрыв крестов.