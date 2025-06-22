23 июня на «Lumen Field» в рамках заключительного тура группового этапа Клубного чемпионата мира состоится матч между представителем MLS «Сиэтл Саундерс» и французским грандом «ПСЖ». Для американского клуба это решающая встреча после двух поражений, в то время как парижане постараются исправиться после неожиданного фиаско от «Ботафого».
«Сиэтл Саундерс»
Клуб из Сиэтла проводит турнир слабо: два поражения на старте и 5 пропущенных мячей за эти встречи. Проблемы в обороне и отсутствие стабильности в атаке делают задачу выхода из группы почти невозможной.
Форма команды:
- 4 поражения подряд;
- В последних 5 матчах: 5 забитых и 11 пропущенных мячей;
- Пропускают в 4 матчах кряду;
- Средняя результативность – 1.00 гола за игру;
- Среднее число пропущенных – 2.20.
«Сиэтл» явно испытывает проблемы с организацией игры как в обороне, так и в атаке, особенно против соперников европейского уровня.
«ПСЖ»
Парижане начали турнир с яркой победы над «Атлетико» (4:0), но неожиданно уступили «Ботафого» (0:1), что добавляет мотивации к заключительному матчу. Команда Луиса Энрике обладает мощным атакующим потенциалом, способным вскрывать любые защитные редуты.
Форма команды:
- 19 из 21 последних матчей с забитыми голами;
- В последних 5 матчах: 15 забитых и всего 2 пропущенных;
- Средняя результативность – 3.00 гола за игру;
- Среднее число пропущенных – 0.40;
- Не проигрывают в 6 из 8 последних игр.
Даже несмотря на осечку с «Ботафого», «ПСЖ» продолжает демонстрировать класс, особенно в позиционных атаках.
Ключевые факты перед матчем
- «Сиэтл Саундерс» проиграл 4 матча подряд;
- Пропускает в среднем 2.20 гола за матч;
- «ПСЖ» забивает в 19 из 21 последних матчей;
- Парижане в среднем забивают по 3 гола за игру и пропускают лишь 0.40;
- «Сиэтл» забил всего 5 голов за 5 последних игр.
Анализ и прогноз
Форма команд к матчу контрастирует: «Сиэтл Саундерс» переживает спад, а «ПСЖ» демонстрирует атакующее превосходство и надежную игру в обороне. Несмотря на неожиданное поражение от «Ботафого», французы остаются фаворитом встречи. С учeтом разницы в классе, статистике и мотивации, особенно после неудачи во втором туре, можно ожидать уверенной победы от парижан. «Сиэтл» имеет лишь эпизодические успехи в атаке, но не способен конкурировать по темпу и интенсивности.
Рекомендованные ставки
- Победа ПСЖ с форой (-1.5) – коэффициент 1.82
- Индивидуальный тотал ПСЖ больше 2 – коэффициент 2.00
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70