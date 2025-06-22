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«Сиэтл» – «ПСЖ»: прогноз и ставки на матч 23 июня 2025 с коэффициентом 1.82

22 июня 2025 12:20
Сиэтл - ПСЖ
23 июн. 2025, понедельник 22:00 | Клубный чемпионат мира, группа B, 3 тур
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1.82
Победа ПСЖ с форой (-1.5)
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23 июня на «Lumen Field» в рамках заключительного тура группового этапа Клубного чемпионата мира состоится матч между представителем MLS «Сиэтл Саундерс» и французским грандом «ПСЖ». Для американского клуба это решающая встреча после двух поражений, в то время как парижане постараются исправиться после неожиданного фиаско от «Ботафого».

«Сиэтл Саундерс»

Клуб из Сиэтла проводит турнир слабо: два поражения на старте и 5 пропущенных мячей за эти встречи. Проблемы в обороне и отсутствие стабильности в атаке делают задачу выхода из группы почти невозможной.

Форма команды:

  • 4 поражения подряд;
  • В последних 5 матчах: 5 забитых и 11 пропущенных мячей;
  • Пропускают в 4 матчах кряду;
  • Средняя результативность – 1.00 гола за игру;
  • Среднее число пропущенных – 2.20.

«Сиэтл» явно испытывает проблемы с организацией игры как в обороне, так и в атаке, особенно против соперников европейского уровня.

«ПСЖ»

Парижане начали турнир с яркой победы над «Атлетико» (4:0), но неожиданно уступили «Ботафого» (0:1), что добавляет мотивации к заключительному матчу. Команда Луиса Энрике обладает мощным атакующим потенциалом, способным вскрывать любые защитные редуты.

Форма команды:

  • 19 из 21 последних матчей с забитыми голами;
  • В последних 5 матчах: 15 забитых и всего 2 пропущенных;
  • Средняя результативность – 3.00 гола за игру;
  • Среднее число пропущенных – 0.40;
  • Не проигрывают в 6 из 8 последних игр.

Даже несмотря на осечку с «Ботафого», «ПСЖ» продолжает демонстрировать класс, особенно в позиционных атаках.

Ключевые факты перед матчем

  • «Сиэтл Саундерс» проиграл 4 матча подряд;
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за матч;
  • «ПСЖ» забивает в 19 из 21 последних матчей;
  • Парижане в среднем забивают по 3 гола за игру и пропускают лишь 0.40;
  • «Сиэтл» забил всего 5 голов за 5 последних игр.

Анализ и прогноз

Форма команд к матчу контрастирует: «Сиэтл Саундерс» переживает спад, а «ПСЖ» демонстрирует атакующее превосходство и надежную игру в обороне. Несмотря на неожиданное поражение от «Ботафого», французы остаются фаворитом встречи. С учeтом разницы в классе, статистике и мотивации, особенно после неудачи во втором туре, можно ожидать уверенной победы от парижан. «Сиэтл» имеет лишь эпизодические успехи в атаке, но не способен конкурировать по темпу и интенсивности.

Рекомендованные ставки

  • Победа ПСЖ с форой (-1.5) – коэффициент 1.82
  • Индивидуальный тотал ПСЖ больше 2 – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70

1.82
Победа ПСЖ с форой (-1.5)
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Автор: Рассказов Михаил
Клубный чемпионат мира ПСЖ Сиэтл
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