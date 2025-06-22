23 июня на «Lumen Field» в рамках заключительного тура группового этапа Клубного чемпионата мира состоится матч между представителем MLS «Сиэтл Саундерс» и французским грандом «ПСЖ». Для американского клуба это решающая встреча после двух поражений, в то время как парижане постараются исправиться после неожиданного фиаско от «Ботафого».

«Сиэтл Саундерс»

Клуб из Сиэтла проводит турнир слабо: два поражения на старте и 5 пропущенных мячей за эти встречи. Проблемы в обороне и отсутствие стабильности в атаке делают задачу выхода из группы почти невозможной.

Форма команды:

4 поражения подряд;

В последних 5 матчах: 5 забитых и 11 пропущенных мячей;

Пропускают в 4 матчах кряду;

Средняя результативность – 1.00 гола за игру;

Среднее число пропущенных – 2.20.

«Сиэтл» явно испытывает проблемы с организацией игры как в обороне, так и в атаке, особенно против соперников европейского уровня.

«ПСЖ»

Парижане начали турнир с яркой победы над «Атлетико» (4:0), но неожиданно уступили «Ботафого» (0:1), что добавляет мотивации к заключительному матчу. Команда Луиса Энрике обладает мощным атакующим потенциалом, способным вскрывать любые защитные редуты.

Форма команды:

19 из 21 последних матчей с забитыми голами;

В последних 5 матчах: 15 забитых и всего 2 пропущенных;

Средняя результативность – 3.00 гола за игру;

Среднее число пропущенных – 0.40;

Не проигрывают в 6 из 8 последних игр.

Даже несмотря на осечку с «Ботафого», «ПСЖ» продолжает демонстрировать класс, особенно в позиционных атаках.

Ключевые факты перед матчем

«Сиэтл Саундерс» проиграл 4 матча подряд;

Пропускает в среднем 2.20 гола за матч;

«ПСЖ» забивает в 19 из 21 последних матчей;

Парижане в среднем забивают по 3 гола за игру и пропускают лишь 0.40;

«Сиэтл» забил всего 5 голов за 5 последних игр.

Анализ и прогноз

Форма команд к матчу контрастирует: «Сиэтл Саундерс» переживает спад, а «ПСЖ» демонстрирует атакующее превосходство и надежную игру в обороне. Несмотря на неожиданное поражение от «Ботафого», французы остаются фаворитом встречи. С учeтом разницы в классе, статистике и мотивации, особенно после неудачи во втором туре, можно ожидать уверенной победы от парижан. «Сиэтл» имеет лишь эпизодические успехи в атаке, но не способен конкурировать по темпу и интенсивности.

Рекомендованные ставки