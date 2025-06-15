16 июня на стадионе «Lumen Field» в Сиэтле состоится матч 1 тура Клубного чемпионата мира между «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс». Обе команды представляют разные футбольные школы – южноамериканскую и североамериканскую, что придаeт матчу дополнительную интригу. «Ботафого» демонстрирует устойчивую оборонительную игру и набрал хороший ход, тогда как «Сиэтл» чередует победы с провалами в защите.

«Ботафого»

Команда из Рио-де-Жанейро выиграла три последних встречи подряд, причeм дважды сохранив ворота в неприкосновенности. В матчах против «Сантоса» и «Универсидад де Чили» «Ботафого» показал чeткую структуру в обороне и уверенное завершение атак. В последних пяти играх клуб забил 5 голов и пропустил лишь 3 – по 1 мячу в среднем за матч и только 0.6 пропущенных. Эта статистика подчeркивает грамотный баланс между линиями, а также способность играть результативно, но без открытой авантюры.

«Сиэтл Саундерс»

Американский клуб в последних турах МЛС демонстрирует нестабильные результаты. Победы над «Далласом» и «Сан-Диего» сменились поражениями от «Миннесоты» (2:3) и «Ванкувера» (0:3), где проявились серьeзные проблемы в защите. В среднем «Сиэтл» пропускает 1.4 мяча за матч, что говорит о несогласованности в оборонительных действиях. Забивает команда также немного – 5 голов в 5 последних играх. При этом в двух из них «Саундерс» не отличался вовсе.

Факты о командах

«Ботафого»

Победа в 3 последних матчах

Пропускает в среднем 0.6 гола за игру

Забивает в 3 последних матчах

Уверенно действует в матчах на вылет и турнирах с высоким напряжением

«Сиэтл Саундерс»

Пропускает в среднем 1.4 гола за матч

Забивает по 1 мячу в среднем за игру

Не забил в 2 из 5 последних матчей

Уступил в 2 последних играх с общим счeтом 2:6

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 2 Забитых мячей 1 2 В среднем за матч 1 2:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 2:1 Клубный чемпионат мира, 1 тур Ботафого 2 : 1 Сиэтл

Прогноз на матч

Исходя из текущей формы, «Ботафого» выглядит более организованной и сбалансированной командой. Даже играя на выезде, клуб способен продемонстрировать надeжность и сдержать натиск «Сиэтла», использующего преимущественно физически активный и прямолинейный стиль. «Ботафого» будет стремиться контролировать темп и пользоваться уязвимостями обороны соперника. При этом бразильцы вряд ли пойдут в рискованный открытый футбол. Ожидается сдержанная игра с минимальным преимуществом гостей.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Ботафого».

Рекомендованные ставки: