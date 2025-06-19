20 июня на стадионе Lumen Field состоится матч второго тура Клубного чемпионата мира между хозяевами «Сиэтл Саундерс» и мадридским «Атлетико». Американский клуб попытается зацепиться за очки на фоне недавних неудач, в то время как испанцы постараются реабилитироваться после разгрома от ПСЖ.

«Сиэтл»

«Сиэтл Саундерс» переживает непростую полосу. В последних трeх матчах подряд команда терпела поражения, включая стартовый матч Клубного чемпионата мира против «Ботафого» (1:2). Несмотря на некоторую активность в атаке (5 голов за 5 игр), оборона часто подводит – 8 пропущенных мячей за тот же отрезок. Проблемы начинаются и в организации игры, особенно в матчах с интенсивным прессингом.

«Атлетико»

Мадридцы вышли на турнир после отличной концовки в Ла Лиге, но старт в КЧМ оказался провальным – поражение от ПСЖ 0:4. Несмотря на этот провал, «Атлетико» сохраняет статус фаворита: в последних 5 матчах команда забила 12 голов и показала уверенную игру в атаке. Ключевые исполнители, включая форвардов и крайних полузащитников, продолжают находиться в хорошей форме, хотя игра в обороне вызывает вопросы.

Факты о командах:

«Сиэтл»

Проиграли 3 матча подряд

В последних 5 играх: 1.00 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите

Забивали в 5 из 7 последних матчей

Пропускают в 3 матчах подряд

«Атлетико»

Забивают в среднем 2.40 гола за игру за последние 5 матчей

Пропускают в среднем 1.40 гола за игру

Разгромили «Жирону» и «Бетис» с общим счeтом 8:1

После неудачи с ПСЖ мотивация на максимуме

Прогноз на матч «Сиэтл» – «Атлетико»

Несмотря на домашние стены и поддержку трибун, шансы «Сиэтла» выглядят ограниченными. Команда регулярно допускает ошибки в обороне, что на фоне агрессивной атаки «Атлетико» может стать ключевым фактором. При этом «Атлетико» также нередко оставляет зоны при обороне, что даeт американцам шанс на ответный мяч. Исходя из формы и статистики, наиболее вероятный сценарий – победа «Атлетико» со счeтом 2:1.

Рекомендованные ставки: