20 июня на стадионе Lumen Field состоится матч второго тура Клубного чемпионата мира между хозяевами «Сиэтл Саундерс» и мадридским «Атлетико». Американский клуб попытается зацепиться за очки на фоне недавних неудач, в то время как испанцы постараются реабилитироваться после разгрома от ПСЖ.
«Сиэтл»
«Сиэтл Саундерс» переживает непростую полосу. В последних трeх матчах подряд команда терпела поражения, включая стартовый матч Клубного чемпионата мира против «Ботафого» (1:2). Несмотря на некоторую активность в атаке (5 голов за 5 игр), оборона часто подводит – 8 пропущенных мячей за тот же отрезок. Проблемы начинаются и в организации игры, особенно в матчах с интенсивным прессингом.
«Атлетико»
Мадридцы вышли на турнир после отличной концовки в Ла Лиге, но старт в КЧМ оказался провальным – поражение от ПСЖ 0:4. Несмотря на этот провал, «Атлетико» сохраняет статус фаворита: в последних 5 матчах команда забила 12 голов и показала уверенную игру в атаке. Ключевые исполнители, включая форвардов и крайних полузащитников, продолжают находиться в хорошей форме, хотя игра в обороне вызывает вопросы.
Факты о командах:
«Сиэтл»
- Проиграли 3 матча подряд
- В последних 5 играх: 1.00 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите
- Забивали в 5 из 7 последних матчей
- Пропускают в 3 матчах подряд
«Атлетико»
- Забивают в среднем 2.40 гола за игру за последние 5 матчей
- Пропускают в среднем 1.40 гола за игру
- Разгромили «Жирону» и «Бетис» с общим счeтом 8:1
- После неудачи с ПСЖ мотивация на максимуме
Прогноз на матч «Сиэтл» – «Атлетико»
Несмотря на домашние стены и поддержку трибун, шансы «Сиэтла» выглядят ограниченными. Команда регулярно допускает ошибки в обороне, что на фоне агрессивной атаки «Атлетико» может стать ключевым фактором. При этом «Атлетико» также нередко оставляет зоны при обороне, что даeт американцам шанс на ответный мяч. Исходя из формы и статистики, наиболее вероятный сценарий – победа «Атлетико» со счeтом 2:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Атлетико» – коэффициент 6.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1.5 – коэффициент 1.72