Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Сиэтл» – «Атлетико»: Клубный чемпионат мира, 20 июня 2025

19 июня 2025 9:34
Сиэтл - Атлетико
20 июн. 2025, пятница 01:00 | Клубный чемпионат мира, группа B, 2 тур
Перейти в онлайн матча
6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико»
Сделать ставку

20 июня на стадионе Lumen Field состоится матч второго тура Клубного чемпионата мира между хозяевами «Сиэтл Саундерс» и мадридским «Атлетико». Американский клуб попытается зацепиться за очки на фоне недавних неудач, в то время как испанцы постараются реабилитироваться после разгрома от ПСЖ.

«Сиэтл»

«Сиэтл Саундерс» переживает непростую полосу. В последних трeх матчах подряд команда терпела поражения, включая стартовый матч Клубного чемпионата мира против «Ботафого» (1:2). Несмотря на некоторую активность в атаке (5 голов за 5 игр), оборона часто подводит – 8 пропущенных мячей за тот же отрезок. Проблемы начинаются и в организации игры, особенно в матчах с интенсивным прессингом.

«Атлетико»

Мадридцы вышли на турнир после отличной концовки в Ла Лиге, но старт в КЧМ оказался провальным – поражение от ПСЖ 0:4. Несмотря на этот провал, «Атлетико» сохраняет статус фаворита: в последних 5 матчах команда забила 12 голов и показала уверенную игру в атаке. Ключевые исполнители, включая форвардов и крайних полузащитников, продолжают находиться в хорошей форме, хотя игра в обороне вызывает вопросы.

Факты о командах:

«Сиэтл»

  • Проиграли 3 матча подряд
  • В последних 5 играх: 1.00 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите
  • Забивали в 5 из 7 последних матчей
  • Пропускают в 3 матчах подряд

«Атлетико»

  • Забивают в среднем 2.40 гола за игру за последние 5 матчей
  • Пропускают в среднем 1.40 гола за игру
  • Разгромили «Жирону» и «Бетис» с общим счeтом 8:1
  • После неудачи с ПСЖ мотивация на максимуме

Прогноз на матч «Сиэтл» – «Атлетико»

Несмотря на домашние стены и поддержку трибун, шансы «Сиэтла» выглядят ограниченными. Команда регулярно допускает ошибки в обороне, что на фоне агрессивной атаки «Атлетико» может стать ключевым фактором. При этом «Атлетико» также нередко оставляет зоны при обороне, что даeт американцам шанс на ответный мяч. Исходя из формы и статистики, наиболее вероятный сценарий – победа «Атлетико» со счeтом 2:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Атлетико» – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1.5 – коэффициент 1.72

6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Клубный чемпионат мира Атлетико Сиэтл
Другие прогнозы
Матч завершен
0 : 2
8.00
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа A, 2 тур
Суринам - Мексика
Точный счёт 2:3 в пользу Мексики
Матч завершен
0 : 5
6.50
Клубный чемпионат мира, группа G, 1 тур
Аль-Айн - Ювентус
Точный счёт 1:0 в пользу «Ювентуса»
Матч завершен
2 : 1
7.50
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа A, 2 тур
Коста-Рика - Доминиканская Республика
Точный счёт 3:2 в пользу Коста-Рики
Матч завершен
1 : 2
2.05
Клубный чемпионат мира, группа H, 1 тур
Пачука - Зальцбург
Победа «Ювентуса»
Матч завершен
1 : 2
7.50
Клубный чемпионат мира, группа H, 1 тур
Пачука - Зальцбург
Точный счёт 2:1 в пользу «Зальцбурга»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 