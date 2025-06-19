Во втором туре Клубного чемпионата мира на стадионе «Lumen Field» сойдутся «Сиэтл Саундерс» и «Атлетико». Обе команды стартовали с поражений, причeм мадридцы потерпели сокрушительное фиаско от «ПСЖ» (0:4), а американцы уступили «Ботафого» с минимальной разницей. Теперь для обоих клубов наступает момент истины – поражение существенно снижает шансы на выход из группы.

«Сиэтл»

Команда из МЛС подходит к матчу с трeхматчевой серией поражений. В дебютной игре турнира «Сиэтл» уступил «Ботафого» со счeтом 1:2. Общая форма вызывает беспокойство: всего 5 забитых голов за 5 матчей при 8 пропущенных.

Ключевые данные перед игрой:

3 поражения подряд;

средняя результативность – 1.00 гол за матч;

в обороне: 1.60 пропущенного за игру;

забивает в 5 из 7 последних матчей.

Сложности с удержанием темпа и нестабильность в защите делают шансы американской команды на успех против «Атлетико» весьма сомнительными.

«Атлетико»

Мадридцы попали под каток «ПСЖ» в первом туре, проиграв 0:4, однако это скорее исключение из серии успешных матчей. До этого «Атлетико» уверенно побеждал в Ла Лиге, забивая по 4 гола за матч. В пяти последних встречах испанцы отличились 12 раз.

Форма команды:

12 голов в последних 5 матчах (в среднем 2.4);

7 пропущенных (в среднем 1.4 за игру);

победы над «Жироной» (4:0) и «Бетисом» (4:1);

поражение от «ПСЖ» – повод для реванша.

Испанская команда явно превосходит соперника в классе, но должна скорректировать оборонительные действия после провала в первом туре.

Ключевые факты перед матчем

«Сиэтл Саундерс» проиграл 3 последних матча и пропускает в каждом.

Американцы в среднем забивают 1.00 и пропускают 1.60 за игру.

«Атлетико» забивает 2.4 гола за матч в последних встречах.

Испанцы пропускают 1.4 мяча за матч, но обладают мощной атакой.

Оба клуба стартовали с поражений и находятся под давлением.

Анализ и прогноз

И «Сиэтл Саундерс», и «Атлетико» обязаны рисковать – поражение фактически ставит крест на шансах выйти из группы. При этом потенциал мадридцев выглядит гораздо убедительнее. Несмотря на разгром от «ПСЖ», у «Атлетико» есть атакующая мощь и опыт для того, чтобы навязать игру и доминировать. «Сиэтл» же слишком уязвим в защите и не способен выдерживать высокий темп, что делает исход поединка вполне предсказуемым.

Ожидается, что испанцы с первых минут захватят инициативу и постараются добиться комфортного преимущества ещe до перерыва. Американцы, вероятно, также найдут шанс на гол – особенно ближе ко второй половине игры.

Рекомендованные ставки