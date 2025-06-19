Во втором туре Клубного чемпионата мира на стадионе «Lumen Field» сойдутся «Сиэтл Саундерс» и «Атлетико». Обе команды стартовали с поражений, причeм мадридцы потерпели сокрушительное фиаско от «ПСЖ» (0:4), а американцы уступили «Ботафого» с минимальной разницей. Теперь для обоих клубов наступает момент истины – поражение существенно снижает шансы на выход из группы.
«Сиэтл»
Команда из МЛС подходит к матчу с трeхматчевой серией поражений. В дебютной игре турнира «Сиэтл» уступил «Ботафого» со счeтом 1:2. Общая форма вызывает беспокойство: всего 5 забитых голов за 5 матчей при 8 пропущенных.
Ключевые данные перед игрой:
- 3 поражения подряд;
- средняя результативность – 1.00 гол за матч;
- в обороне: 1.60 пропущенного за игру;
- забивает в 5 из 7 последних матчей.
Сложности с удержанием темпа и нестабильность в защите делают шансы американской команды на успех против «Атлетико» весьма сомнительными.
«Атлетико»
Мадридцы попали под каток «ПСЖ» в первом туре, проиграв 0:4, однако это скорее исключение из серии успешных матчей. До этого «Атлетико» уверенно побеждал в Ла Лиге, забивая по 4 гола за матч. В пяти последних встречах испанцы отличились 12 раз.
Форма команды:
- 12 голов в последних 5 матчах (в среднем 2.4);
- 7 пропущенных (в среднем 1.4 за игру);
- победы над «Жироной» (4:0) и «Бетисом» (4:1);
- поражение от «ПСЖ» – повод для реванша.
Испанская команда явно превосходит соперника в классе, но должна скорректировать оборонительные действия после провала в первом туре.
Ключевые факты перед матчем
- «Сиэтл Саундерс» проиграл 3 последних матча и пропускает в каждом.
- Американцы в среднем забивают 1.00 и пропускают 1.60 за игру.
- «Атлетико» забивает 2.4 гола за матч в последних встречах.
- Испанцы пропускают 1.4 мяча за матч, но обладают мощной атакой.
- Оба клуба стартовали с поражений и находятся под давлением.
Анализ и прогноз
И «Сиэтл Саундерс», и «Атлетико» обязаны рисковать – поражение фактически ставит крест на шансах выйти из группы. При этом потенциал мадридцев выглядит гораздо убедительнее. Несмотря на разгром от «ПСЖ», у «Атлетико» есть атакующая мощь и опыт для того, чтобы навязать игру и доминировать. «Сиэтл» же слишком уязвим в защите и не способен выдерживать высокий темп, что делает исход поединка вполне предсказуемым.
Ожидается, что испанцы с первых минут захватят инициативу и постараются добиться комфортного преимущества ещe до перерыва. Американцы, вероятно, также найдут шанс на гол – особенно ближе ко второй половине игры.
Рекомендованные ставки
- Победа «Атлетико» с форой -1 – коэффициент 2.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Атлетико» больше 2.5 – коэффициент 2.50