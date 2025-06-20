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Клубный ЧМ. «ПСЖ» проиграл «Ботафого», «Атлетико» победил «Сиэтл»

Сегодня, 07:53
4

«ПСЖ» проиграл «Ботафого» со счетом 0:1 в матче 2-го тура группы B клубного чемпионата мира. Единственный гол на 36-й минуте забил Игор Жезус. Российский вратарь парижан Матвей Сафонов остался в запасе.

В другой встрече «Атлетико» переиграл «Сиэтл» со счетом 3:1. Дублем у мадридского клуба отметился Пабло Барриос, отличившийся на 11-й и 56-й минутах. Еще один мяч «Атлетико» на счету экс-полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. Он забил на 47-й минуте и его гол оказался победным. У «Сиэтла» на 51-й отличился Альберт Русняк.

После двух туров на счету «Ботафого» стало 6 очков. У «ПСЖ» и «Атлетико» – по 3. Парижане находятся выше в турнирной таблице за счет результата личной встречи. У «Сиэтла» 0 очков.

Еще в одном матче «Палмейрас» победил египетский «Аль-Ахли» со счетом 2:0.

Клубный чемпионат мира. Группа B. 2-й тур

ПСЖ (Франция) – Ботафого (Бразилия) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Игор Жезус, 36.

Сиэтл Саундерс (США) – Атлетико (Испания) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Барриос, 11; 0:2 – Витсель, 47; 1:2 – Русняк, 51; 1:3 – Барриос, 56.

Клубный чемпионат мира. Группа A. 2-й тур

Палмейрас (Бразилия) – Аль-Ахли (Египет) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Абу Али, 49 (автогол); 2:0 – Лопес, 59.

Календарь КЧМ-2025

Турнирные таблицы КЧМ-2025

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Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Ботафого ПСЖ Сиэтл Атлетико
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Комментарии (4)
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BarStep
1750397110
Наши парни забивали за Ботафого :). Не, ну если бы Мотя был в рамке, - такого бы с парижанами ни-ни.. :)
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Plyash
1750403064
А что же Хвича , заблокировали ?
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