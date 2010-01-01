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    Колорадо - результаты

    Город Денвер
    Дивизион США-Major League Soccer
    Сайт www.coloradorapids.com
    Стадион Спортинг Гуудс Парк
    Тренер Робин Фрейзер
    Турниры:
    США. МЛС 2023
    2 тур
    		27 февраля, понедельник 04:00 Сиэтл 4:0 Колорадо
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