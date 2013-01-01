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€ 44 млн
Колорадо - результаты матчей
Денвер
МЛС 2026
Стадион:
Спортинг Гудс Парк
Сайт:
http://www.coloradorapids.com
Тренер:
Робин Фрейзер
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США. МЛС. финал 2010
США. МЛС. Плейофф 2010
США. МЛС. 2010
13.09 | 04:30
Колорадо
1 : 0
Монреаль
10.09 | 03:30
Остин
1 : 1
Колорадо
06.09 | 02:30
Коламбус
3 : 0
Колорадо
30.08 | 04:30
Колорадо
1 : 0
Реал Солт-Лейк
23.08 | 05:30
Сан-Диего
3 : 0
Колорадо
20.08 | 04:30
Колорадо
1 : 0
Лос-Анджелес
16.08 | 04:30
Колорадо
2 : 0
Канзаc Сити
02.08 | 04:30
Колорадо
1 : 0
Остин
26.07 | 03:30
Сент-Луис
1 : 0
Колорадо
23.07 | 04:30
Колорадо
1 : 0
Сан-Диего
24.05 | 04:30
Колорадо
1 : 2
Даллас
17.05 | 04:30
Реал Солт-Лейк
2 : 1
Колорадо
14.05 | 03:30
Миннесота Юнайтед
0 : 1
Колорадо
10.05 | 04:30
Колорадо
0 : 1
Сент-Луис
03.05 | 03:30
Динамо Хьюстон
1 : 0
Колорадо
26.04 | 05:30
Ванкувер Уайткепс
3 : 1
Колорадо
23.04 | 05:30
Лос-Анджелес
0 : 0
Колорадо
18.04 | 23:30
Колорадо
2 : 3
Интер Майами
12.04 | 04:30
Колорадо
6 : 2
Динамо Хьюстон
04.04 | 20:00
Торонто
3 : 2
Колорадо
22.03 | 03:30
Канзаc Сити
1 : 4
Колорадо
15.03 | 02:30
Нью-Йорк Сити
3 : 1
Колорадо
08.03 | 05:30
Колорадо
4 : 1
Лос-Анджелес Гэлакси
01.03 | 00:30
Колорадо
2 : 0
Портленд
23.02 | 05:15
Сиэтл
2 : 0
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