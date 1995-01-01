США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
|3 тур
|5 марта, воскресенье
|05:30
|Колорадо
|Канзаc Сити
|6 тур
|19 марта, воскресенье
|04:30
|Колорадо
|Миннесота Юнайтед
|9 тур
|2 апреля, воскресенье
|04:30
|Колорадо
|Лос-Анджелес
|10 тур
|9 апреля, воскресенье
|03:30
|Канзаc Сити
|Колорадо
|14 тур
|30 апреля, воскресенье
|05:30
|Ванкувер Уайткепс
|Колорадо
|16 тур
|7 мая, воскресенье
|05:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Колорадо
|17 тур
|14 мая, воскресенье
|04:30
|Колорадо
|Филадельфия Юнион
|17 тур
|18 мая, четверг
|02:30
|Атланта Юнайтед
|Колорадо
|20 тур
|21 мая, воскресенье
|04:30
|Колорадо
|Реал Солт-Лейк
|21 тур
|28 мая, воскресенье
|04:30
|Колорадо
|Цинциннати
|25 тур
|11 июня, воскресенье
|02:30
|Орландо Сити
|Колорадо
|27 тур
|22 июня, четверг
|04:30
|Колорадо
|Ванкувер Уайткепс
|28 тур
|25 июня, воскресенье
|04:30
|Колорадо
|Лос-Анджелес Гэлакси
|36 тур
|21 августа, понедельник
|05:30
|Лос-Анджелес
|Колорадо
|38 тур
|31 августа, четверг
|03:30
|Миннесота Юнайтед
|Колорадо
|39 тур
|3 сентября, воскресенье
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|Колорадо
|41 тур
|17 сентября, воскресенье
|04:30
|Колорадо
|Нью-Инглэнд Революшн
|49 тур
|22 октября, воскресенье
|04:00
|Колорадо
|Реал Солт-Лейк