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    Колорадо - расписание

    Город Денвер
    Дивизион США-Major League Soccer
    Сайт www.coloradorapids.com
    Стадион Спортинг Гуудс Парк
    Тренер Робин Фрейзер
    США. МЛС 2023
    3 тур
    		5 марта, воскресенье 05:30 Колорадо Канзаc Сити
    США. МЛС 2023
    5 тур
    		12 марта, воскресенье 06:30 Сан-Хосе Колорадо
    США. МЛС 2023
    6 тур
    		19 марта, воскресенье 04:30 Колорадо Миннесота Юнайтед
    США. МЛС 2023
    7 тур
    		26 марта, воскресенье 03:30 Остин Колорадо
    США. МЛС 2023
    9 тур
    		2 апреля, воскресенье 04:30 Колорадо Лос-Анджелес
    США. МЛС 2023
    10 тур
    		9 апреля, воскресенье 03:30 Канзаc Сити Колорадо
    США. МЛС 2023
    10 тур
    		16 апреля, воскресенье 02:30 Шарлотт Колорадо
    США. МЛС 2023
    13 тур
    		23 апреля, воскресенье 04:30 Колорадо Сент-Луис
    США. МЛС 2023
    14 тур
    		30 апреля, воскресенье 05:30 Ванкувер Уайткепс Колорадо
    США. МЛС 2023
    16 тур
    		7 мая, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо
    США. МЛС 2023
    17 тур
    		14 мая, воскресенье 04:30 Колорадо Филадельфия Юнион
    США. МЛС 2023
    17 тур
    		18 мая, четверг 02:30 Атланта Юнайтед Колорадо
    США. МЛС 2023
    20 тур
    		21 мая, воскресенье 04:30 Колорадо Реал Солт-Лейк
    США. МЛС 2023
    21 тур
    		28 мая, воскресенье 04:30 Колорадо Цинциннати
    США. МЛС 2023
    22 тур
    		1 июня, четверг 02:30 Коламбус Колорадо
    США. МЛС 2023
    24 тур
    		4 июня, воскресенье 04:30 Колорадо Сан-Хосе
    США. МЛС 2023
    25 тур
    		11 июня, воскресенье 02:30 Орландо Сити Колорадо
    США. МЛС 2023
    27 тур
    		22 июня, четверг 04:30 Колорадо Ванкувер Уайткепс
    США. МЛС 2023
    28 тур
    		25 июня, воскресенье 04:30 Колорадо Лос-Анджелес Гэлакси
    США. МЛС 2023
    30 тур
    		2 июля, воскресенье 03:30 Сент-Луис Колорадо
    США. МЛС 2023
    31 тур
    		5 июля, среда 04:30 Колорадо Портленд
    США. МЛС 2023
    32 тур
    		9 июля, воскресенье 04:30 Колорадо Даллас
    США. МЛС 2023
    34 тур
    		16 июля, воскресенье 04:30 Колорадо Хьюстон
    США. МЛС 2023
    36 тур
    		21 августа, понедельник 05:30 Лос-Анджелес Колорадо
    США. МЛС 2023
    38 тур
    		31 августа, четверг 03:30 Миннесота Юнайтед Колорадо
    США. МЛС 2023
    39 тур
    		3 сентября, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк Колорадо
    США. МЛС 2023
    41 тур
    		17 сентября, воскресенье 04:30 Колорадо Нью-Инглэнд Революшн
    США. МЛС 2023
    43 тур
    		21 сентября, четверг 04:30 Колорадо Сиэтл
    США. МЛС 2023
    44 тур
    		24 сентября, воскресенье 05:30 Портленд Колорадо
    США. МЛС 2023
    45 тур
    		1 октября, воскресенье 04:30 Колорадо Остин
    США. МЛС 2023
    47 тур
    		5 октября, четверг 03:30 Даллас Колорадо
    США. МЛС 2023
    48 тур
    		8 октября, воскресенье 03:30 Хьюстон Колорадо
    США. МЛС 2023
    49 тур
    		22 октября, воскресенье 04:00 Колорадо Реал Солт-Лейк
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