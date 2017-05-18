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    МЛС. Пирло и Вилья не помогли «Нью-Йорк Сити», Жерсо сделал хет-трик в матче с «Сиэтлом»

    В регулярном чемпионате МЛС были сыграны несколько матчей. «Нью-Йорк Сити» уступил на выезде «Реалу Солт-Лейк». Все 90 минут встречи провел Андреа Пирло. Выход на поле во втором тайме Давида Вильи не спас положения дел. В матче «Канзас Сити» хет-триком в ворота «Сиэтла» отметился Жерсо.

    МЛС. Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Динамо Хьюстон – 2:0 (2:0)

    Спортинг КС – Сиэтл – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Жерсо, 56; 2:0 – Жерсо, 58; 3:0 – Жерсо, 69.

    Чикаго Файр – Колорадо – 3:0 (1:0)

    Реал Солт-Лейк – Нью-Йорк Сити – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Околи, 4; 1:1 – Руснак, 38; 2:1 – Маунд, 51.

    Сан-Хосе – Орландо Сити – 1:1 (0:0)

    Календарь МЛС

    Турнирная таблица МЛС

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.05.2017 10:55
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