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МЛС. Пирло и Вилья не помогли «Нью-Йорк Сити», Жерсо сделал хет-трик в матче с «Сиэтлом»

18 мая 2017, 10:55

В регулярном чемпионате МЛС были сыграны несколько матчей. «Нью-Йорк Сити» уступил на выезде «Реалу Солт-Лейк». Все 90 минут встречи провел Андреа Пирло. Выход на поле во втором тайме Давида Вильи не спас положения дел. В матче «Канзас Сити» хет-триком в ворота «Сиэтла» отметился Жерсо.

МЛС. Регулярный чемпионат

Филадельфия – Динамо Хьюстон – 2:0 (2:0)

Спортинг КС – Сиэтл – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Жерсо, 56; 2:0 – Жерсо, 58; 3:0 – Жерсо, 69.

Чикаго Файр – Колорадо – 3:0 (1:0)

Реал Солт-Лейк – Нью-Йорк Сити – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Околи, 4; 1:1 – Руснак, 38; 2:1 – Маунд, 51.

Сан-Хосе – Орландо Сити – 1:1 (0:0)

Календарь МЛС

Турнирная таблица МЛС

Источник: Бомбардир.ру
США. МЛС Филадельфия Юнион Динамо Хьюстон Канзаc Сити Сиэтл Чикаго Файр Колорадо Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Орландо Сити Вилья Давид Пирло Андреа
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