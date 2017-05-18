МЛС. Пирло и Вилья не помогли «Нью-Йорк Сити», Жерсо сделал хет-трик в матче с «Сиэтлом»

В регулярном чемпионате МЛС были сыграны несколько матчей. «Нью-Йорк Сити» уступил на выезде «Реалу Солт-Лейк». Все 90 минут встречи провел Андреа Пирло. Выход на поле во втором тайме Давида Вильи не спас положения дел. В матче «Канзас Сити» хет-триком в ворота «Сиэтла» отметился Жерсо.
МЛС. Регулярный чемпионат
Филадельфия – Динамо Хьюстон – 2:0 (2:0)
Спортинг КС – Сиэтл – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Жерсо, 56; 2:0 – Жерсо, 58; 3:0 – Жерсо, 69.
Чикаго Файр – Колорадо – 3:0 (1:0)
Реал Солт-Лейк – Нью-Йорк Сити – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Околи, 4; 1:1 – Руснак, 38; 2:1 – Маунд, 51.
Сан-Хосе – Орландо Сити – 1:1 (0:0)
Источник: Бомбардир.ру