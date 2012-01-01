Экс-вратарь «Эвертона» Ховард: «Надеюсь, «Ливерпуль» никогда не выиграет АПЛ»

Бывший вратарь «Эвертона» Тим Ховард поговорил о возможном чемпионстве «Ливерпуля» в АПЛ. Красные идут в таблице вторыми.

«Надеюсь, «Ливерпуль» не выиграет АПЛ никогда, пока я дышу. Если сейчас никто не допустит ошибок, чемпионом станет «Манчестер Сити». Футбол – забавная вещь», – цитирует американца Goal.