Экс-вратарь «Эвертона» Ховард: «Надеюсь, «Ливерпуль» никогда не выиграет АПЛ»

АмВон! Что? Американская вонючка!
Бывший вратарь «Эвертона» Тим Ховард поговорил о возможном чемпионстве «Ливерпуля» в АПЛ. Красные идут в таблице вторыми.
«Надеюсь, «Ливерпуль» не выиграет АПЛ никогда, пока я дышу. Если сейчас никто не допустит ошибок, чемпионом станет «Манчестер Сити». Футбол – забавная вещь», – цитирует американца Goal.
- Обоим претендентам на чемпионство осталось провести по два матча.
- «Ливерпуль» последний раз брал чемпионат Англии в сезоне-1989/90.
- Красные продолжают борьбу за победу в Лиге чемпионов.