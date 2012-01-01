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    Экс-вратарь «Эвертона» Ховард: «Надеюсь, «Ливерпуль» никогда не выиграет АПЛ»

    Бывший вратарь «Эвертона» Тим Ховард поговорил о возможном чемпионстве «Ливерпуля» в АПЛ. Красные идут в таблице вторыми.

    «Надеюсь, «Ливерпуль» не выиграет АПЛ никогда, пока я дышу. Если сейчас никто не допустит ошибок, чемпионом станет «Манчестер Сити». Футбол – забавная вещь», – цитирует американца Goal.

    • Обоим претендентам на чемпионство осталось провести по два матча.
    • «Ливерпуль» последний раз брал чемпионат Англии в сезоне-1989/90.
    • Красные продолжают борьбу за победу в Лиге чемпионов.

    Источник: Goal

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