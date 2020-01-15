«Краснодар» объявил об аренде Намли в «Колорадо» на два года

Намли должен был как то компенсировать потери в лице Газинского , Классона,Кабеллы , но надежд не оправдал...скажем прямо Краснодар тут "дал маху " ведь уже через месяц пошли разговоры что Юнес то что называется "не тянет" ...и сейчас , когда эти ребята вылечились , Намли стал и вовсе не нужен.
Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли перешел в американский «Колорадо».
Как сообщает пресс-служба клуба РПЛ, датский полузащитник проведет в «Колорадо» два года. Срок аренды истекает в конце декабря 2021 года.
- Намли перешел в «Краснодар» из «Зволле» летом 2019 года.
- Хавбек провел за краснодарский клуб 18 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Намли может перейти в «Колорадо Рэпидз»