«Краснодар» объявил об аренде Намли в «Колорадо» на два года

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли перешел в американский «Колорадо».

Как сообщает пресс-служба клуба РПЛ, датский полузащитник проведет в «Колорадо» два года. Срок аренды истекает в конце декабря 2021 года.

Намли перешел в «Краснодар» из «Зволле» летом 2019 года.

Хавбек провел за краснодарский клуб 18 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Намли может перейти в «Колорадо Рэпидз»