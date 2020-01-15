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    «Краснодар» объявил об аренде Намли в «Колорадо» на два года

    Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли перешел в американский «Колорадо».

    Как сообщает пресс-служба клуба РПЛ, датский полузащитник проведет в «Колорадо» два года. Срок аренды истекает в конце декабря 2021 года.

    • Намли перешел в «Краснодар» из «Зволле» летом 2019 года.
    • Хавбек провел за краснодарский клуб 18 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Намли может перейти в «Колорадо Рэпидз»

    Источник: официальный сайт «Краснодара»

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    15.01.2020 20:25
    Комментарии5
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      Рейтинг: +163

      моэм 13 часов назад

      Намли должен был как то компенсировать потери в лице Газинского , Классона,Кабеллы , но надежд не оправдал...скажем прямо Краснодар тут "дал маху " ведь уже через месяц пошли разговоры что Юнес то что называется "не тянет" ...и сейчас , когда эти ребята вылечились , Намли стал и вовсе не нужен.

      0
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      Рейтинг: +188

      johnny983 13 часов назад

      А так-то вроде неплохой игрок - техничный, с головой.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36708

      portero 14 часов назад

      А где сумма?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1473

      STAFOR13 14 часов назад

      Глупо было купить за 2 млн и отпустить в аренду до конца контракта не отбив даже половину...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1044

      Retiremen_VMF 15 часов назад

      Не вписался он. Скажу больше, было впечатление, что не хотел он вписываться...

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