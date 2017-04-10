Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    МЛС. «Орландо» скромно обыграл «Рэд Буллз», «Канзаc Сити» не оставил шансов «Колорадо»

    В понедельник утром, 10 апреля, в рамках пятой недели регулярного чемпионата МЛС состоялось два матча. «Орландо Сити» оказался сильнее «Рэд Буллз» за счет единственного гола в исполнении Карраско в середине первого тайма. Во второй встрече зрители увидели больше голов. «Канзас Сити» уверенно обыграл «Колорадо» со счетом 3:1.

    МЛС. Регулярный чемпионат. Неделя 5

    Орландо Сити – Н.Й. Рэд Буллз – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Карраско, 34.

    Канзаc Сити – Колорадо – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Синович, 6; 2:0 – Герсо, 58; 3:0 – Дуайер, 85; 3:1 – Дойл, 90 (с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2017 06:04
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11