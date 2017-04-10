МЛС. «Орландо» скромно обыграл «Рэд Буллз», «Канзаc Сити» не оставил шансов «Колорадо»

В понедельник утром, 10 апреля, в рамках пятой недели регулярного чемпионата МЛС состоялось два матча. «Орландо Сити» оказался сильнее «Рэд Буллз» за счет единственного гола в исполнении Карраско в середине первого тайма. Во второй встрече зрители увидели больше голов. «Канзас Сити» уверенно обыграл «Колорадо» со счетом 3:1.

МЛС. Регулярный чемпионат. Неделя 5

Орландо Сити – Н.Й. Рэд Буллз – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Карраско, 34.

Канзаc Сити – Колорадо – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Синович, 6; 2:0 – Герсо, 58; 3:0 – Дуайер, 85; 3:1 – Дойл, 90 (с пенальти).