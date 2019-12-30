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    Генменеджер «Колорадо»: «Мы следили за Намли последние два года»

    Генеральный менеджер «Колорадо» Падрэид Смит прокомментировал аренду полузащитника Юнеса Намли у «Краснодара».

    «Юнес – талантливый и технически одаренный игрок, за которым мы следили последние два года. Он хорошо выступал в Эредивизие за «Зволле». Мы рады, что наконец Намли перешел в «Колорадо», – сказал Смит.

    • Намли стал игроком «Краснодара» летом 2019 года.
    • Хавбек провел за краснодарский клуб 18 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    «Краснодар» объявил об аренде Намли в «Колорадо» на два года

    Источник: официальный сайт «Колорадо»

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    16.01.2020 20:54
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