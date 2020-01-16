Генменеджер «Колорадо»: «Мы следили за Намли последние два года»

Генеральный менеджер «Колорадо» Падрэид Смит прокомментировал аренду полузащитника Юнеса Намли у «Краснодара».

«Юнес – талантливый и технически одаренный игрок, за которым мы следили последние два года. Он хорошо выступал в Эредивизие за «Зволле». Мы рады, что наконец Намли перешел в «Колорадо», – сказал Смит.

Намли стал игроком «Краснодара» летом 2019 года.

Хавбек провел за краснодарский клуб 18 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

«Краснодар» объявил об аренде Намли в «Колорадо» на два года