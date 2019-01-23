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    Ховард объявил о завершении карьеры в 2019 году

    Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона»Тим Ховард, ныне выступающий за американский клуб «Колорадо Рэпидз», принял решение завершить карьеру.

    39-летний вратарь сборной США объявил через социальные сети, что сезон 2019 года станет последним в его профессиональной карьере.

    Ховард перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году, провел за манкунианцев 77 матчей, выигрывал Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии. В 2006 году оказался в «Эвертоне».

    Ховард был основным вратарем национальной команды на чемпионатах мира 2010 и 2014 годов, а также на Кубке конфедераций — 2009, когда американцы дошли до финала.

    • За «ирисок» Ховард выступал в течение 10 лет, провел более 400 матчей.
    • У голкипера 121 игра за сборную США, в составе которой он дебютировал в 2002 году.
    • В матче 1/8 финала ЧМ-2014 против Бельгии (1:2) Ховард установил рекорд чемпионатов мира, совершив 16 сейвов за 120 минут игры.

    Источник: Твиттер Тима Ховарда

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    23.01.2019 08:04
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