Ховард объявил о завершении карьеры в 2019 году

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона»Тим Ховард, ныне выступающий за американский клуб «Колорадо Рэпидз», принял решение завершить карьеру.

39-летний вратарь сборной США объявил через социальные сети, что сезон 2019 года станет последним в его профессиональной карьере.

Ховард перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году, провел за манкунианцев 77 матчей, выигрывал Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии. В 2006 году оказался в «Эвертоне».

Ховард был основным вратарем национальной команды на чемпионатах мира 2010 и 2014 годов, а также на Кубке конфедераций — 2009, когда американцы дошли до финала.

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