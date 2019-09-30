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    Экс-вратарь «Эвертона» и «МЮ» Ховард завершил карьеру

    Вратарь Тим Ховард провел прощальный матч в карьере.

    40-летний футболист полностью отыграл поединок 33-го тура МЛС между «Колорадо» и «Далласом».

    Команда из Денвера разгромила соперника со счетом 3:0, а Ховард завершил карьеру игрой без пропущенных голов.

    • Помимо «Колорадо» Ховард выступал за «Норт-Джерси Империалс», «Метро Старз», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».
    • Цвета сборной США голкипер защищал с 2002 по 2017 год, сыграл 121 матч.
    • В его активе пять выигранных трофеев.

    Источник: Официальный твиттер «Колорадо«

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