Экс-вратарь «Эвертона» и «МЮ» Ховард завершил карьеру

Вратарь Тим Ховард провел прощальный матч в карьере.
40-летний футболист полностью отыграл поединок 33-го тура МЛС между «Колорадо» и «Далласом».
Команда из Денвера разгромила соперника со счетом 3:0, а Ховард завершил карьеру игрой без пропущенных голов.
- Помимо «Колорадо» Ховард выступал за «Норт-Джерси Империалс», «Метро Старз», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».
- Цвета сборной США голкипер защищал с 2002 по 2017 год, сыграл 121 матч.
- В его активе пять выигранных трофеев.
twit text
— Colorado Rapids (@ColoradoRapids) September 30, 2019