Экс-вратарь «Эвертона» и «МЮ» Ховард завершил карьеру

Вратарь Тим Ховард провел прощальный матч в карьере.

40-летний футболист полностью отыграл поединок 33-го тура МЛС между «Колорадо» и «Далласом».

Команда из Денвера разгромила соперника со счетом 3:0, а Ховард завершил карьеру игрой без пропущенных голов.

Помимо «Колорадо» Ховард выступал за «Норт-Джерси Империалс», «Метро Старз», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

Цвета сборной США голкипер защищал с 2002 по 2017 год, сыграл 121 матч.

В его активе пять выигранных трофеев.