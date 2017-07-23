МЛС. «Торонто» обыграл «Колорадо», «Даллас» выиграл у клуба «Монреаль Импэкт»

Торонто - Колорадо 1:1 ничья!!!!!!@!!!! Считать можете?????????
В МЛС прошли очередные матчи регулярного чемпионата. Лидер Восточной конференции «Торонто» на своем поле обыграл «Колорадо».
Возглавляющий Западную конференцию «Даллас» в гостях выиграл у клуба «Монреаль Импакт».
МЛС. Регулярный чемпионат
Торонто – Колорадо – 1:1 (1:0)
Ди Си Юнайтед – Хьюстон – 1:3 (0:3)
Монреаль Импакт – Даллас – 1:2 (1:0)
Коламбус – Филадельфия – 1:0 (0:0)
Нью-Инглэнд Революшн – Лос-Анджелес Гэлакси – 4:3 (2:1)
Реал Солт-Лейк – Канзас-Сити – 1:1 (1:0)