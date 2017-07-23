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    МЛС. «Торонто» обыграл «Колорадо», «Даллас» выиграл у клуба «Монреаль Импэкт»

    В МЛС прошли очередные матчи регулярного чемпионата. Лидер Восточной конференции «Торонто» на своем поле обыграл «Колорадо».

    Возглавляющий Западную конференцию «Даллас» в гостях выиграл у клуба «Монреаль Импакт».

    МЛС. Регулярный чемпионат

    Торонто – Колорадо – 1:1 (1:0)

    Ди Си Юнайтед – Хьюстон – 1:3 (0:3)

    Монреаль Импакт – Даллас – 1:2 (1:0)

    Коламбус – Филадельфия – 1:0 (0:0)

    Нью-Инглэнд Революшн – Лос-Анджелес Гэлакси – 4:3 (2:1)

    Реал Солт-Лейк – Канзас-Сити – 1:1 (1:0)

    Календарь МЛС

    Турнирная таблица МЛС

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2017 07:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 23 июля 2017, 08:31

      Торонто - Колорадо 1:1 ничья!!!!!!@!!!! Считать можете?????????

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