Окончательное решение суда по делу Блаттера и Платини

Чрезвычайная апелляционная палата Швейцарского уголовного суда рассмотрела дело Зеппа Блаттера и Мишеля Платини.
Бывшие президенты ФИФА и УЕФА обвинялись в коррупции, мошенничестве, незаконном присвоении средств, преступном неэффективном управлении и подделке документов.
Поводом для возбуждения дела стала выплата 2 миллионов швейцарских франков в 2011 году. Платини тогда получил деньги от ФИФА с согласия Блаттера.
В 2022 году суд оправдал футбольных чиновников, но прокуратура оспорила это решение.
Апелляционная палата подтвердила вердикт суда низшей инстанции.
Блаттеру и Платини грозило 20 месяцев тюрьмы условно с двухлетним испытательным сроком.
Источник: ESPN