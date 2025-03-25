Окончательное решение суда по делу Блаттера и Платини

Чрезвычайная апелляционная палата Швейцарского уголовного суда рассмотрела дело Зеппа Блаттера и Мишеля Платини.

Бывшие президенты ФИФА и УЕФА обвинялись в коррупции, мошенничестве, незаконном присвоении средств, преступном неэффективном управлении и подделке документов.

Поводом для возбуждения дела стала выплата 2 миллионов швейцарских франков в 2011 году. Платини тогда получил деньги от ФИФА с согласия Блаттера.

В 2022 году суд оправдал футбольных чиновников, но прокуратура оспорила это решение.

Апелляционная палата подтвердила вердикт суда низшей инстанции.

Блаттеру и Платини грозило 20 месяцев тюрьмы условно с двухлетним испытательным сроком.