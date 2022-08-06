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    Алфред Схройдер - статистика

    Тренер
    Имя Алфред
    Фамилия Схройдер
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 2 ноября 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Аякс 18 9 2 7
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.08.2022 Фортуна 2 : 3 Аякс
    14.08.2022 Аякс 6 : 1 Гронинген
    21.08.2022 Спарта 0 : 1 Аякс
    28.08.2022 Утрехт 0 : 2 Аякс
    03.09.2022 Аякс 4 : 0 Камбур
    10.09.2022 Аякс 5 : 0 Херенвен
    18.09.2022 АЗ Алкмаар 2 : 1 Аякс
    01.10.2022 Аякс 1 : 1 Гоу Эхед Иглс
    08.10.2022 Волендам 2 : 4 Аякс
    16.10.2022 Аякс 7 : 1 Экселсиор
    22.10.2022 РКС Ваалвейк 1 : 4 Аякс
    09.11.2022 Аякс 2 : 2 Витесс
    06.11.2022 Аякс 1 : 2 ПСВ
    12.11.2022 Эммен 3 : 3 Аякс
    08.01.2023 НЕК 1 : 1 Аякс
    14.01.2023 Аякс 0 : 0 Твенте
    22.01.2023 Фейеноорд 1 : 1 Аякс
    26.01.2023 Аякс 1 : 1 Волендам
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