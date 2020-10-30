Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Касымпаша
Трабзонспор - Касымпаша: обзор матча 30 октября 2020
Трабзонспор
30.10.2020, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 7 тур
3 : 4
Завершен
Касымпаша
23'
С. Асан
31'
Э. Нвакаеме
38'
Э. Нвакаеме
8'
М. Тирпа
41'
Ю. Эрдоган
87'
Э. Ие (АГ)
90+2'
Б. Койта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Касымпаша
90'
+2
ГОЛ! 3:4!
Б. Койта
Пас отдал
А. Огуз
Желтая карточка
Э. Нвакаеме
90'
+1
90'
+1
Замена
А. Огуз
️️️️
М. Тирпа
Замена
Ф. Диабате
️️️️
А. Омюр
89'
89'
Замена
A. Cariús
️️️️
А. Ходжич
88'
Желтая карточка
Б. Койта
87'
ГОЛ в свои ворота! 3:3!
Э. Ие
Желтая карточка
Джанини
86'
83'
Замена
A. Koç
️️️️
Ю. Эрдоган
Замена
А. Пармак
️️️️
К. Ахмет Черекчи
75'
65'
Желтая карточка
Т. Сербест
Замена
Джанини
️️️️
Флавио
61'
57'
Пенальти не реализован!
А. Кара
46'
Замена
Б. Койта
️️️️
К. Варга
41'
ГОЛ! 3:2!
Ю. Эрдоган
ГОЛ! 3:1!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
Л. Бэйкер
38'
ГОЛ! 2:1!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
А. Омюр
31'
ГОЛ! 1:1!
С. Асан
Пас отдал
Э. Нвакаеме
23'
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Тирпа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
25
Микаэль Тирпа
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
24
Loret Sadiku
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
38
Ahmet Canbaz
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
21
Джанини
ЦФ
0
Safa Kinali
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
71
Anıl Koç
ЦП
55
Yasin Dulger
ЦФ
77
Alan Cariús
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
3-2-3-2
1
Чакир
22
Черекчи
32
Ие
23
Марлон
61
Асан
14
Уго
8
Флавио
33
Омюр
8
Бэйкер
23
Афобе
9
Нвакаеме
2-5-1-2
1
94
Хадергьонай
4
Хаддади
10
Хайрадинович
35
Кара
25
Тирпа
10
Эрдоган
15
Сербест
7
Варга
15
Ходжич
24
8
Флавио
21
Джанини
21
Джанини
8
Флавио
22
Черекчи
6
Пармак
6
Пармак
22
Черекчи
33
Омюр
34
Диабате
34
Диабате
33
Омюр
25
Тирпа
2
Огуз
2
Огуз
25
Тирпа
10
Эрдоган
71
71
10
Эрдоган
15
Ходжич
77
77
15
Ходжич
7
Варга
55
Койта
55
Койта
7
Варга
Остались в запасе
Трабзонспор
Касымпаша
0
Safa Kinali
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
38
Ahmet Canbaz
ЦП
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
1
Эрдем Канполат
ВР
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
55
Yasin Dulger
ЦФ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
0
Safa Kinali
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
38
Ahmet Canbaz
ЦП
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрдем Канполат
ВР
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
55
Yasin Dulger
ЦФ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
Главный тренер
Юнал Караман
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Трабзонспор - Касымпаша
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
Новости команд
Все
Трабзонспор
Касымпаша
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
15 ноября
5
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+