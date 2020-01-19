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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Касымпаша
Трабзонспор - Касымпаша: обзор матча 19 января 2020
Трабзонспор
19.01.2020, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 18 тур
6 : 0
Завершен
Касымпаша
25'
Х. Соса
27'
А. Серлот
29'
Э. Нвакаеме
55'
А. Серлот
83'
Э. Нвакаеме
88'
А. Серлот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Касымпаша
ГОЛ! 6:0!
А. Серлот
88'
ГОЛ! 5:0!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
Ж. Перейра
83'
64'
Желтая карточка
З. Шарлия
ГОЛ! 4:0!
А. Серлот
Пас отдал
Э. Нвакаеме
55'
36'
Желтая карточка
А. Кара
ГОЛ! 3:0!
Э. Нвакаеме
29'
ГОЛ! 2:0!
А. Серлот
Пас отдал
Ж. Перейра
27'
ГОЛ! 1:0!
Х. Соса
25'
Желтая карточка
Ж. Перейра
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
27
Жоао Перейра
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Касымпаша
99
Фатих Озтюрк
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
9
Маме Тиам
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Трабзонспор
57
Филип Новак
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
Касымпаша
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
1-3-3
27
Перейра
7
Соса
12
Оби Микел
5
Ндиайе
81
Экубан
9
Серлот
9
Нвакаеме
1-3-1
99
Озтюрк
25
Бречка
9
Тиам
35
Кара
15
Сербест
55
Койта
Остались в запасе
Трабзонспор
Касымпаша
57
Филип Новак
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
Главный тренер
Юнал Караман
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
57
Филип Новак
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
Остались в запасе
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Трабзонспор - Касымпаша
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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