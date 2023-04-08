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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Трабзонспор
Касымпаша - Трабзонспор: обзор матча 08 апреля 2023
Касымпаша
08.04.2023, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Трабзонспор
29'
М. Шуиар
76'
В. Эйссерик (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Трабзонспор
Замена
А. Кара
️️️️
В. Эйссерик
90'
+4
Замена
А. Энгин
️️️️
М. Фалл
90'
+4
Замена
М. Бен Уанес
️️️️
М. Шуиар
88'
80'
Замена
Э. Барди
️️️️
Л. Маркович
80'
Замена
У. Бозок
️️️️
А. Омюр
Замена
С. Баокен
️️️️
М. Эскихеллак
78'
Замена
М. Тирпа
️️️️
Х. Хайрадинович
78'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Эйссерик
76'
66'
Замена
М. Гамшик
️️️️
Э. Вишча
46'
Замена
Э. Вишча
️️️️
Д. Хасполат
ГОЛ! 1:0!
М. Шуиар
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
19
Гюнай Гювенк
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
7
Мамаду Фалл
ПВ
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
35
Айтач Кара
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Энис Барди
АП
97
Юсуф Языджи
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
3-1-2-3-1
19
Гювенк
3
Джилободжи
58
Озкан
70
Силва
11
Мальса
15
Сербест
10
Хайрадинович
8
Шуиар
9
Эйссерик
19
Эскихеллак
7
Фалл
4-1-2-1-2
1
Чакир
17
Стригер Ларсен
4
Денсвил
4
Тюркмен
17
Эльмали
34
Хасполат
6
Сиопис
33
Омюр
9
Бакасетас
8
Маркович
9
Гомес
8
Шуиар
12
Бен Уанес
12
Бен Уанес
8
Шуиар
10
Хайрадинович
25
Тирпа
25
Тирпа
10
Хайрадинович
9
Эйссерик
35
Кара
35
Кара
9
Эйссерик
7
Фалл
17
Энгин
17
Энгин
7
Фалл
19
Эскихеллак
13
Баокен
13
Баокен
19
Эскихеллак
Вишча
17
Гамшик
17
Гамшик
Вишча
8
Маркович
10
Барди
10
Барди
8
Маркович
34
Хасполат
10
Вишча
10
Вишча
34
Хасполат
33
Омюр
17
Бозок
17
Бозок
33
Омюр
Остались в запасе
Касымпаша
Трабзонспор
1
Эрдем Канполат
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
8
Тунай Торун
ПВ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
97
Юсуф Языджи
АП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
1
Эрдем Канполат
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
8
Тунай Торун
ПВ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
97
Юсуф Языджи
АП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Касымпаша - Трабзонспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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