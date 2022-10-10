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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Касымпаша
Трабзонспор - Касымпаша: обзор матча 10 октября 2022
Трабзонспор
10.10.2022, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Касымпаша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Касымпаша
90'
+4
Желтая карточка
С. Чифтпинар
88'
Замена
А. Энгин
️️️️
Б. Целина
88'
Замена
Т. Торун
️️️️
М. Фалл
Замена
А. Омюр
️️️️
М. Гомес
83'
78'
Замена
Ю. Малли
️️️️
В. Эйссерик
Замена
Э. Барди
️️️️
М. Бартра
74'
70'
Замена
А. Кара
️️️️
Х. Хайрадинович
67'
Желтая карточка
В. Эйссерик
Замена
У. Бозок
️️️️
Ю. Языджи
60'
Замена
Ж. Гбамен
️️️️
М. Гамшик
60'
53'
Желтая карточка
М. Тирпа
Желтая карточка
Т. Бакасетас
51'
Замена
Джанини
️️️️
М. Сиопис
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
6
Манолис Сиопис
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
43
Берсант Целина
АП
7
Мамаду Фалл
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
10
Энис Барди
АП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
Касымпаша
18
Рауль Петретта
ЛЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
35
Айтач Кара
ЦП
77
Али Демирель
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
10
Юнус Малли
АП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
4-2-3-1
1
Чакир
17
Эльмали
5
Бартра
14
Уго
17
Стригер Ларсен
6
Сиопис
17
Гамшик
7
Трезеге
9
Бакасетас
97
Языджи
9
Гомес
3-2-1-2-2
1
Ташкыран
5
Чифтпинар
25
Тирпа
94
Хадергьонай
25
Брума
12
Бен Уанес
10
Хайрадинович
9
Эйссерик
43
Целина
13
Баокен
7
Фалл
17
Гамшик
5
Гбамен
5
Гбамен
17
Гамшик
9
Гомес
33
Омюр
33
Омюр
9
Гомес
5
Бартра
10
Барди
10
Барди
5
Бартра
97
Языджи
17
Бозок
17
Бозок
97
Языджи
6
Сиопис
21
Джанини
21
Джанини
6
Сиопис
10
Хайрадинович
35
Кара
35
Кара
10
Хайрадинович
7
Фалл
8
Торун
8
Торун
7
Фалл
9
Эйссерик
10
Малли
10
Малли
9
Эйссерик
43
Целина
17
Энгин
17
Энгин
43
Целина
Остались в запасе
Трабзонспор
Касымпаша
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
80
Монтассер Лахтими
ПВ
Главный тренер
Абдулла Авчи
18
Рауль Петретта
ЛЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
77
Али Демирель
ЦП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
80
Монтассер Лахтими
ПВ
Остались в запасе
18
Рауль Петретта
ЛЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
77
Али Демирель
ЦП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Трабзонспор - Касымпаша
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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