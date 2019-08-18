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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Трабзонспор
Касымпаша - Трабзонспор: обзор матча 18 августа 2019
Касымпаша
18.08.2019, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Трабзонспор
40'
А. Кара
34'
А. Серлот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Трабзонспор
ГОЛ! 1:1!
А. Кара
Пас отдал
С. Попов
40'
34'
ГОЛ! 0:1!
А. Серлот
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
99
Фатих Озтюрк
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
90
Страхил Попов
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Трабзонспор
57
Филип Новак
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Касымпаша
89
Вейсел Сары
ЦЗ
31
Оливье Веньо
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Трабзонспор
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
81
Калеб Экубан
ЦФ
3-3-1
99
Озтюрк
10
Эрдоган
13
Бен Юссеф
15
Хафез
90
Попов
35
Кара
9
Тиам
55
Койта
2-3-2
57
Новак
27
Перейра
7
Соса
33
Омюр
12
Оби Микел
9
Серлот
9
Нвакаеме
Остались в запасе
Касымпаша
Трабзонспор
89
Вейсел Сары
ЦЗ
31
Оливье Веньо
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
10
Донис Авдияй
ЛВ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
89
Вейсел Сары
ЦЗ
31
Оливье Веньо
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Остались в запасе
10
Донис Авдияй
ЛВ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Касымпаша - Трабзонспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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