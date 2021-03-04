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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Трабзонспор
Касымпаша - Трабзонспор: обзор матча 04 марта 2021
Касымпаша
04.03.2021, четверг, 16:00
Турция. Суперлига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Трабзонспор
39'
Ю. Эрдоган (П)
24'
Джанини
73'
Т. Бакасетас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Трабзонспор
90'
+2
Желтая карточка
У. Чакир
Замена
Y. Dulger
️️️️
D. Tošić
90'
88'
Замена
Б. Афобе
️️️️
К. Экубан
88'
Замена
Ю. Сари
️️️️
Л. Бэйкер
Замена
A. Koç
️️️️
К. Варга
86'
Замена
F. Kulekci
️️️️
Х. Хайрадинович
86'
83'
Замена
Л. Бэйкер
️️️️
Джанини
78'
Желтая карточка
Джанини
73'
ГОЛ! 1:2!
Т. Бакасетас
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
Д. Дринкуотер
69'
62'
Замена
Ю. Малли
️️️️
С. Асан
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ю. Эрдоган
39'
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
33'
24'
ГОЛ! 0:1!
Джанини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
0
Duško Tošić
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
3
Берат Эздемир
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
21
Джанини
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
2
Berk Çetin
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
28
Furkan Kulekci
ЦФ
55
Yasin Dulger
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
23
Беник Афобе
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
3-4-1-2
1
Ташкыран
94
Хадергьонай
25
Бречка
4
Хаддади
10
Хайрадинович
8
Бистрович
10
Эрдоган
4
Дринкуотер
7
Варга
24
0
4-3-1-2
1
Чакир
61
Асан
32
Ие
23
Марлон
14
Уго
6
Пармак
3
Эздемир
81
Экубан
9
Бакасетас
9
Нвакаеме
21
Джанини
4
Дринкуотер
7
Коомсон
7
Коомсон
4
Дринкуотер
10
Хайрадинович
28
28
10
Хайрадинович
0
55
55
0
7
Варга
71
71
7
Варга
21
Джанини
8
Бэйкер
8
Бэйкер
21
Джанини
61
Асан
10
Малли
10
Малли
61
Асан
81
Экубан
23
Афобе
23
Афобе
81
Экубан
Бэйкер
7
Сари
7
Сари
Бэйкер
Остались в запасе
Касымпаша
Трабзонспор
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
2
Berk Çetin
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
8
Флавио
ЦП
1
Эрце Кардешлер
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
2
Berk Çetin
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
Остались в запасе
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
8
Флавио
ЦП
1
Эрце Кардешлер
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Касымпаша - Трабзонспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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