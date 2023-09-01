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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Трабзонспор
Касымпаша - Трабзонспор: обзор матча 01 сентября 2023
Касымпаша
01.09.2023, пятница, 21:00
Турция. Суперлига, 4 тур
1 : 5
Завершен
Трабзонспор
85'
К. Винк
15'
Э. Дестан
28'
Э. Барди
45+4'
Ф. Бенкович
64'
Э. Барди
82'
Г. Гюрпюз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Трабзонспор
ГОЛ! 1:5!
К. Винк
85'
82'
ГОЛ! 0:5!
Г. Гюрпюз
Пас отдал
Т. Фонтас
82'
Замена
Т. Фонтас
️️️️
А. Омюр
82'
Замена
Г. Гюрпюз
️️️️
Э. Барди
Замена
С. Чифтпинар
️️️️
Д. Аксу
79'
Замена
А. Демирель
️️️️
М. Бен Уанес
79'
75'
Желтая карточка
У. Чакир
71'
Замена
Х. Тюркмен
️️️️
Д. Хасполат
64'
ГОЛ! 0:4!
Э. Барди
63'
Замена
T. Teklić
️️️️
Э. Вишча
63'
Замена
У. Бозок
️️️️
Э. Дестан
Желтая карточка
А. Гомис
60'
Замена
С. Дилли
️️️️
E. Çetinkaya
54'
47'
Желтая карточка
М. Айдын
Замена
А. Гомис
️️️️
Г. Гюль
46'
45'
+4
ГОЛ! 0:3!
Ф. Бенкович
Пас отдал
А. Омюр
43'
Желтая карточка
Д. Хасполат
Желтая карточка
А. Кара
41'
Желтая карточка
К. Винк
34'
28'
ГОЛ! 0:2!
Э. Барди
Пас отдал
А. Омюр
15'
ГОЛ! 0:1!
Э. Дестан
Пас отдал
Э. Вишча
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
3
Духан Аксу
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
7
Мамаду Фалл
ПВ
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
22
Райян Банийя
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
94
Энис Дестан
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
13
Adnan Aktas
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
41
Берат Калкан
ЛВ
17
Дрисс Саддики
ОП
20
Селим Дилли
ЦП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
22
Yusuf Inci
ЦП
11
Айрон Гомис
ЦФ
77
Али Демирель
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
16
Керем Шен
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
21
Гектан Гюрпюз
АП
75
Abdurrahman Bayram
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
3-2-2-1-1
1
4
Омеруо
58
Озкан
18
Гюль
3
Аксу
12
Бен Уанес
35
Кара
10
Хайрадинович
7
Фалл
80
4-1-1-3-1
1
Чакир
8
Айдын
22
Банийя
32
Бенкович
17
Стригер Ларсен
34
Хасполат
33
Омюр
10
Вишча
9
Бакасетас
10
Барди
94
Дестан
3
Аксу
5
Чифтпинар
5
Чифтпинар
3
Аксу
80
20
Дилли
20
Дилли
80
18
Гюль
11
Гомис
11
Гомис
18
Гюль
12
Бен Уанес
77
Демирель
77
Демирель
12
Бен Уанес
34
Хасполат
4
Тюркмен
4
Тюркмен
34
Хасполат
10
Вишча
99
99
10
Вишча
33
Омюр
11
Фонтас
11
Фонтас
33
Омюр
10
Барди
21
Гюрпюз
21
Гюрпюз
10
Барди
94
Дестан
17
Бозок
17
Бозок
94
Дестан
Остались в запасе
Касымпаша
Трабзонспор
25
Ali Emre Yanar
ВР
13
Adnan Aktas
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ОП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
22
Yusuf Inci
ЦП
41
Берат Калкан
ЛВ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
16
Керем Шен
ЦП
75
Abdurrahman Bayram
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
13
Adnan Aktas
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ОП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
22
Yusuf Inci
ЦП
41
Берат Калкан
ЛВ
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
16
Керем Шен
ЦП
75
Abdurrahman Bayram
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Касымпаша - Трабзонспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
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0 : 1
05.11.2026
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