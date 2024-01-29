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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Касымпаша
Трабзонспор - Касымпаша: обзор матча 29 января 2024
Трабзонспор
29.01.2024, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 23 тур
2 : 3
Завершен
Касымпаша
19'
Э. Дестан
47'
А. Кара
58'
Х. Хайрадинович (П)
75'
Н. Да Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Касымпаша
90'
+5
Желтая карточка
A. Emre Yanar
90'
+4
Замена
L. Sadiku
️️️️
Х. Хайрадинович
87'
Замена
Ж. Нгой
️️️️
Н. Да Кошта
75'
ГОЛ! 1:3!
Н. Да Кошта
Пас отдал
М. Бен Уанес
Замена
У. Гюнеш
️️️️
Х. Фернандес
73'
Желтая карточка
Р. Банийя
63'
58'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Хайрадинович
47'
ГОЛ! 1:1!
А. Кара
ГОЛ! 1:0!
Э. Дестан
Пас отдал
Э. Барди
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
(К)
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
3
Берат Эздемир
ОП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
10
Энис Барди
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
94
Энис Дестан
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
35
Айтач Кара
(К)
ЦП
7
Мамаду Фалл
ПВ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
22
Oguzhan Yilmaz
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
16
Керем Шен
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
74
Salih Malkoçoglu
ЦП
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
75
Abdurrahman Bayram
ЦФ
Касымпаша
75
Erol Karaman
ВР
98
Melih Akyuz
ВР
20
Селим Дилли
ЦП
24
Loret Sadiku
ЦФ
42
Emirhan Yigit
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Чакир
17
Эльмали
22
Банийя
12
Фернандес
8
Айдын
3
Менди
3
Эздемир
11
Фонтас
10
Барди
10
Вишча
94
Дестан
3-2-2-1-2
25
29
Айдын
58
Озкан
18
Гюль
2
Винк
12
Бен Уанес
10
Хайрадинович
35
Кара
7
Фалл
10
Да Кошта
17
Джаглаян
12
Фернандес
20
Гюнеш
20
Гюнеш
12
Фернандес
10
Хайрадинович
24
24
10
Хайрадинович
10
Да Кошта
7
Нгой
7
Нгой
10
Да Кошта
Остались в запасе
Трабзонспор
Касымпаша
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
22
Oguzhan Yilmaz
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
16
Керем Шен
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
74
Salih Malkoçoglu
ЦП
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
75
Abdurrahman Bayram
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
75
Erol Karaman
ВР
98
Melih Akyuz
ВР
20
Селим Дилли
ЦП
42
Emirhan Yigit
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
22
Oguzhan Yilmaz
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
16
Керем Шен
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
74
Salih Malkoçoglu
ЦП
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
75
Abdurrahman Bayram
ЦФ
Остались в запасе
75
Erol Karaman
ВР
98
Melih Akyuz
ВР
20
Селим Дилли
ЦП
42
Emirhan Yigit
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Трабзонспор - Касымпаша
1
1
Всего ударов по воротам
21
15
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
16
12
Офсайды
1
0
Количество передач
472
357
Сейвы
3
6
Точность передач %
78
71
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
15
9
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.86
2.1
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Информация о матче
Главный судья:
Tugay Kaan Numanoglu, Turkey
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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