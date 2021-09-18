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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Трабзонспор
Касымпаша - Трабзонспор: обзор матча 18 сентября 2021
Касымпаша
18.09.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Трабзонспор
53'
Т. Бакасетас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Трабзонспор
Желтая карточка
Т. Сербест
88'
87'
Желтая карточка
Б. Перес
Замена
S. AytaÃ§
️️️️
Э. Эльмали
84'
Замена
Д. Хасполат
️️️️
L. Sadiku
84'
83'
Замена
М. Сиопис
️️️️
Т. Бакасетас
83'
Замена
Д. Токез
️️️️
А. Омюр
75'
Замена
Жервиньо
️️️️
А. Корнелиус
Замена
В. Эйссерик
️️️️
Х. Хайрадинович
64'
58'
Желтая карточка
С. Денсвил
53'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бакасетас
Пас отдал
Э. Нвакаеме
50'
Замена
Ю. Сари
️️️️
А. Пармак
46'
Замена
А. Пармак
️️️️
Б. Эздемир
Желтая карточка
У. Бозок
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
17
Эрен Эльмали
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
3
Берат Эздемир
ОП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
27
Жервиньо
ЛВ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
2-4-4
1
Ташкыран
25
Бречка
4
Донк
15
Сербест
10
Хайрадинович
10
Эрдоган
10
Травник
17
Эльмали
23
Йилдырым
24
17
Бозок
4-1-2-1-2
1
Чакир
33
Перес
14
Уго
32
Ие
4
Денсвил
3
Эздемир
33
Омюр
17
Гамшик
9
Бакасетас
14
Корнелиус
9
Нвакаеме
17
Эльмали
91
91
17
Эльмали
24
34
Хасполат
34
Хасполат
24
10
Хайрадинович
9
Эйссерик
9
Эйссерик
10
Хайрадинович
3
Эздемир
6
Пармак
6
Пармак
3
Эздемир
33
Омюр
24
Токез
24
Токез
33
Омюр
9
Бакасетас
6
Сиопис
6
Сиопис
9
Бакасетас
Пармак
7
Сари
7
Сари
Пармак
14
Корнелиус
27
Жервиньо
27
Жервиньо
14
Корнелиус
Остались в запасе
Касымпаша
Трабзонспор
23
Харун Текин
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Касымпаша - Трабзонспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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