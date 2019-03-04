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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Трабзонспор
Касымпаша - Трабзонспор: обзор матча 04 марта 2019
Касымпаша
04.03.2019, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Трабзонспор
63'
С. Перица
90'
Трезеге (П)
30'
Э. Нвакаеме
45+1'
Э. Нвакаеме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Трабзонспор
Желтая карточка
С. Бен Юссеф
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Трезеге
90'
86'
Желтая карточка
Ф. Новак
81'
Желтая карточка
Ю. Языджи
ГОЛ! 1:2!
С. Перица
Пас отдал
К. Хафез
63'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Э. Нвакаеме
Желтая карточка
В. Сары
30'
30'
ГОЛ! 0:1!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
У. Родальега
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Симоне Скуффет
ВР
31
Оливье Веньо
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
15
Таркан Сербест
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Трабзонспор
57
Филип Новак
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
23
Уго Родальега
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Касымпаша
34
Эрай Бирниджан
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
Трабзонспор
19
Вахид Амири
ЦП
3-2-1-1
1
Скуффет
31
Веньо
13
Бен Юссеф
89
Сары
15
Сербест
8
Павелка
7
Трезеге
18
Перица
3-1-1-3
57
Новак
5
Хосейни
15
Туре
7
Соса
97
Языджи
81
Экубан
9
Нвакаеме
23
Родальега
Остались в запасе
Касымпаша
Трабзонспор
34
Эрай Бирниджан
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
19
Вахид Амири
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
Остались в запасе
19
Вахид Амири
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Касымпаша - Трабзонспор
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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