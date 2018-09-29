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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Касымпаша
Трабзонспор - Касымпаша: обзор матча 29 сентября 2018
Трабзонспор
29.09.2018, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 7 тур
4 : 2
Завершен
Касымпаша
43'
Б. Йылмаз
53'
У. Родальега
72'
У. Родальега
74'
Б. Йылмаз
37'
Трезеге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Касымпаша
Желтая карточка
О. Онази
90'
+3
Желтая карточка
Ю. Куцка
80'
ГОЛ! 4:1!
Б. Йылмаз
74'
ГОЛ! 3:1!
У. Родальега
72'
ГОЛ! 2:1!
У. Родальега
53'
ГОЛ! 1:1!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Ж. Перейра
43'
37'
ГОЛ! 0:1!
Трезеге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Касымпаша
31
Оливье Веньо
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
90
Страхил Попов
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Трабзонспор
19
Вахид Амири
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Касымпаша
34
Эрай Бирниджан
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
4-4-2
1
Киврак
5
Хосейни
57
Новак
15
Туре
27
Перейра
33
Омюр
12
Онази
7
Соса
33
Куцка
23
Родальега
17
Йылмаз
2-2-1
31
Веньо
89
Сары
90
Попов
8
Павелка
7
Трезеге
Остались в запасе
Трабзонспор
Касымпаша
19
Вахид Амири
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
34
Эрай Бирниджан
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
19
Вахид Амири
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Трабзонспор - Касымпаша
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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