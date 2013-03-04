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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Трабзонспор
Касымпаша - Трабзонспор: обзор матча 04 марта 2013
Касымпаша
04.03.2013, понедельник, 22:00
Турция. Супер-Лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Трабзонспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Касымпаша - Трабзонспор
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0
0
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0
0
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 2 тур
Трабзонспор
2 : 0
22.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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