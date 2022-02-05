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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Касымпаша
Трабзонспор - Касымпаша: обзор матча 05 февраля 2022
Трабзонспор
05.02.2022, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Касымпаша
6'
Э. Вишча
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Касымпаша
90'
+6
Желтая карточка
Т. Бречка
87'
+5
Замена
Т. Торун
️️️️
М. Бен Уанес
Замена
С. Асан
️️️️
А. Омюр
77'
75'
Вторая желтая
В. Эйссерик
Вторая желтая
Б. Перес
75'
Желтая карточка
Б. Перес
74'
Замена
Б. Эздемир
️️️️
Д. Токез
72'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
Э. Нвакаеме
71'
65'
Желтая карточка
М. Фалл
53'
Желтая карточка
В. Эйссерик
46'
Замена
М. Фалл
️️️️
А. Энгин
46'
Замена
В. Эйссерик
️️️️
М. Травник
42'
Желтая карточка
Э. Эльмали
Желтая карточка
Д. Токез
22'
ГОЛ! 1:0!
Э. Вишча
Пас отдал
Д. Токез
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
17
Ахмет Энгин
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
3
Берат Эздемир
ОП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Юнус Малли
АП
21
Джанини
ЦФ
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
4-3-1-2
1
Чакир
27
Пухач
14
Уго
4
Денсвил
33
Перес
33
Омюр
24
Токез
6
Сиопис
10
Вишча
9
Нвакаеме
14
Корнелиус
3-4-3
1
Ташкыран
25
Бречка
94
Хадергьонай
12
Бен Уанес
34
Хасполат
10
Хайрадинович
15
Сербест
10
Травник
17
Бозок
17
Эльмали
17
Энгин
33
Омюр
61
Асан
61
Асан
33
Омюр
24
Токез
3
Эздемир
3
Эздемир
24
Токез
9
Нвакаеме
10
Эрдоган
10
Эрдоган
9
Нвакаеме
12
Бен Уанес
8
Торун
8
Торун
12
Бен Уанес
10
Травник
9
Эйссерик
9
Эйссерик
10
Травник
17
Энгин
7
Фалл
7
Фалл
17
Энгин
Остались в запасе
Трабзонспор
Касымпаша
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Юнус Малли
АП
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
23
Харун Текин
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Юнус Малли
АП
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
21
Джанини
ЦФ
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Трабзонспор - Касымпаша
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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